Ricciardi: Salgado "era o único interlocutor" do BES com José Sócrates

O antigo presidente do BES Investimento, José Maria Ricciardi, garantiu hoje que Ricardo Salgado deu instruções de que "era o único interlocutor" do BES com o ex-primeiro-ministro José Sócrates e que o ex-banqueiro "passava a vida em São Bento".."Tive uma instrução de [Ricardo Salgado] que quem falava com José Sócrates era ele e mais ninguém. E eu até conhecia José Sócrates antes de ser primeiro-ministro", adiantou Ricciardi, sublinhando que o antigo presidente do Grupo Espírito Santo (GES) "era o único interlocutor".."Tenho a certeza de que havia uma relação de intimidade entre Ricardo Salgado e José Sócrates pela prática dos dias", disse..Falando na condição de testemunha na quinta sessão do julgamento do Caso EDP, no Juízo Central Criminal de Lisboa, o antigo líder do BESI -- que nunca veio a ser acusado pelo Ministério Público (MP) de crimes na investigação em torno do Universo Espírito Santo -- disse não estar de relações cortadas com o seu primo, Ricardo Salgado, apesar de assumir que não voltou a ter relações pessoais ou profissionais com ele desde o colapso do BES, em 2014..Questionado pelo advogado do ex-banqueiro, Francisco Proença de Carvalho, se alguma vez procurou falar com Salgado ou a mulher do antigo presidente desde então, Ricciardi explicou que não estariam disponíveis para falar com ele.."Tenho a certeza de que eles nunca me receberiam, porque acham que eu sou um dos culpados da queda do BES, juntamente com o [ex-primeiro-ministro] doutor Passos Coelho e o [ex-governador do Banco de Portugal] doutor Carlos Costa", observou..José Maria Ricciardi assumiu também ser amigo de Passos Coelho e deu o seu exemplo pessoal para vincar as diferenças em relação a Ricardo Salgado e José Sócrates.."Tive um problema em que fui constituído arguido por causa da privatização da EDP e falei com Passos Coelho por telefone, sou amigo dele. E Ricardo Salgado disse que sempre falava com José Sócrates os telefones ficavam fora da sala... Eu respondi-lhe que não havia problema, porque [o que falava com Passos Coelho] eram sempre coisas corretas e não havia problema em falar por telefone", esclareceu..O antigo presidente do BESI adiantou também que José Sócrates "tinha uma relação muito próxima com Hélder Bataglia e Henrique Granadeiro" ainda antes de ser primeiro-ministro e explicou as ligações destes dois ex-gestores a pessoas da família do ex-governante: "Criou-se uma amizade com José Sócrates e estes dois colaboradores mais íntimos de Ricardo Salgado"..Reiterou ainda que Salgado "exercia poder absoluto" no BES e que quem o contestava "arriscava ter problemas", como veio a ser o seu caso, quando foi o único a votar contra na votação de confiança ao antigo presidente do GES.."Estive à beira de ser demitido de todos os cargos, fosse no grupo, fosse no banco. Tinha riscos essa contestação. Lembro-me de Helder Bataglia dizer em tribunal que todos obedeciam a Ricardo Salgado", sublinhou, resumindo: "Ele tinha o conselho todo na mão. Significa que votaria com ele para a minha demissão. (...) De 1999 a 2014 são 15 anos e nunca vi Ricardo Salgado ser derrotado [numa votação na administração do BES]"..Manuel Pinho, em prisão domiciliária desde dezembro de 2021, é acusado de corrupção passiva para ato ilícito, corrupção passiva, branqueamento e fraude fiscal..A sua mulher, Alexandra Pinho, está a ser julgada por branqueamento e fraude fiscal - em coautoria material com o marido -, enquanto o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, responde por corrupção ativa para ato ilícito, corrupção ativa e branqueamento de capitais.