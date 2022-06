Ricardo Araújo Pereira lidera lista de figuras públicas que mais empatia geram

Ricardo Araújo Pereira é a figura pública que suscita mais empatia nos portugueses. A conclusão é do estudo de "Figuras Públicas e Digital Influencers" da edição de 2022, desenvolvido pela Marktest, no qual o humorista destrona o apresentador de rádio e de televisão Vasco Palmeirim, que ganhou a distinção na edição de 2021.

De acordo com a Marktest, entre as 60 personalidades sugeridas no inquérito, Ricardo Araújo Pereira obteve um maior índice de empatia/identificação: numa escala de 1 (não se identifica) a 10 (identifica-se muito), obteve um valor de 6.60.

O apresentador de "Isto é gozar com quem trabalha", da SIC, ultrapassou Vasco Palmeirim que ocupa a segunda posição, com uma média 6.57 pontos, depois de ter liderado neste critério na edição passada.

Seguem-se o futebolista Cristiano Ronaldo, com 6.46 pontos, o ator e apresentador César Mourão, com 6.57, e a atriz Daniela Ruah, primeira mulher no top 5 de figuras portuguesas que suscitam maior empatia, empatada com o motociclista Miguel Oliveira, com 6.28 pontos.

Quando questionados acerca das suas personalidades preferidas, no desporto, música, cinema, televisão, moda e humor, os entrevistados neste estudo destacam Cristiano Ronaldo, na área do desporto, com 52.7% das menções, e Sara Sampaio, na área da moda, com 34.8% das referências.

Ricardo Araújo Pereira, no humor destaca-se com 26.7%, na questão de personalidades preferidas, bem como a estilista Fátima Lopes, na moda, com 26%. Nas restantes áreas, a convergência de respostas foi menor, com o nome de Mariza a ser o mais indicado na área da música, Daniela Ruah na de ator ou atriz de televisão, cinema ou teatro e Manuel Luís Goucha nos apresentadores de TV.