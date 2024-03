"Retirar artigo sobre assédio sexual no CES é um escândalo internacional"

A deputada brasileira Isabella Gonçalves, que acusa Boaventura de Sousa Santos de a ter assediado quando foi sua orientanda, diz que a editora Routledge se vergou à censura. E revela que o sociólogo tentou, em maio, chegar a acordo com ela - e que o texto de "mea culpa" publicado no Expresso em junho era parte do acordo.