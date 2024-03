Requerentes de asilo sem condições no aeroporto. PSP espera solução da tutela

Desde que a PSP assumiu o controlo de fronteiras aeroportuárias, duplicou o número de requerentes de asilo. Com os centros de acolhimento esgotados, dezenas de pessoas dormem no chão da zona internacional do aeroporto de Lisboa, enquanto aguardam pela resposta da nova Agência para o Asilo e Migrações ou dos tribunais.