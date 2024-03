Requerentes de asilo "dormem em bancos" no aeroporto. Sindicato da PSP denuncia situação "caótica"

Desde o fim do SEF, a 29 de outubro, a nova Agência para Integração, Migrações e Asilo recebeu 93 pedidos de asilo no aeroporto de Lisboa, mais 60% que a média mensal do ano passado em todos os postos de fronteira. A ASPP-PSP acusa a Agência de não estar a cumprir os prazos de resposta aos pedidos e relata a falta de capacidade para instalar os requerentes.