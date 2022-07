Repórter da TSF passa na A1 momentos antes de ser cortada pelo fogo

A dois quilómetros da saída para Aveiro, repórter da TSF passa na A1 quando foi surpreendido pelas chamas em ambas as bermas e pelo fumo espesso que se fazia sentir neste troço da principal autoestrada do país, momentos antes de ser cortada ao trânsito. "Espero que ninguém pare", ouve-se no vídeo o repórter, isto numa altura em que eram bem visíveis as labaredas.

"Tenho de fechar o vidro. Está muito calor. Neste momento não vejo nada, o fogo é que ilumina alguma coisa.", relata o repórter, que viajava no sentido Porto/Aveiro. Em algumas partes da A1, o fumo impedia mesmo por completo a visibilidade.

Conta que "as labaredas passam de um lado para o outro", sendo audível no vídeo que regista este momento o crepitar das chamas.

Veja o vídeo. Repórter da TSF viajava na A1 momentos antes de ser cortada pelo fogo https://t.co/xSdQsIrgxU Em https://t.co/MDmhqgtnSp pic.twitter.com/Fjk8TJPX91 - TSF Rádio (@TSFRadio) July 13, 2022

O incêndio que começou em Oliveira de Azeméis progrediu no terreno, tendo chegado a Albergaria-a-Velha, Aveiro, onde as chamas chegaram a uma empresa de madeira, situada num complexo industrial, levando as autoridades a cortar de novo a A1.

Segundos dados do site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 22:07 o incêndio detetado inicialmente na freguesia de Pinheiro da Bemposta estava a ser combatido por 464 operacionais de dezenas de corporações da região Norte e Centro, apoiados por 144 viaturas terrestres.