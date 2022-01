Rendeiro queixa-se:"É uma questão de vida ou de morte"

"É uma questão de vida ou de morte". É desta forma que é descrita a situação de João Rendeiro na prisão de Westville, onde está detido na África do Sul. Quem o afirma é a defesa do ex-presidente do Banco Privado Português (BPP), que, esta quarta-feira, vai enviar uma carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, a denunciar as condições de "insalubridade" do estabelecimento prisional. É pedida uma inspeção o mais rápido possível devido à alegada violação dos direitos humanos.

Na carta escrita pela advogada June Stacey Marks, a que a CNN Portugal teve acesso, é referido que o antigo banqueiro, que está numa cela com mais 50 prisioneiros, foi alvo de "tentativas de extorsão", convive "com criminosos violentos" e não tem como se proteger.

A advogada recorda que o ex-banqueiro tem quase 70 anos e sofre de um problema cardíaco causado por febre reumática e que "tal condição requer uma monitorização constante" do seu cliente. "Não há instalações médicas reais na cadeia de Westville e não há equipamento para

monitorizar a condição", refere June Stacey Marks, que solicitou um cardiologista, mas não obteve uma resposta.

"O estabelecimento médico prisional é, de facto, uma pequena enfermaria e o nosso cliente só pode comparecer lá uma vez por semana numa quarta-feira", lê-se na carta. "Na semana passada, o nosso cliente ficou doente. Não foram realizados testes", escreve a advogada, indicando que o antigo líder do BPP "teve febre alta e tosse e teve que esperar até quarta-feira para receber tratamento".

É mencionado também que "tuberculose e infeções são prevalentes na prisão de Westville", o qué "é particularmente prejudicial" a João Rendeiro, "pois a sua condição é vulnerável a infeções".

"Uma bomba-relógio"

Reforça a gravidade da situação ao afirmar que a "idade e a saúde" de Rendeiro, juntamente com as condições horrendas" na prisão, "são uma bomba-relógio". "Somos instruídos a denunciar as atrocidades e violações de direitos na esperança de ajudar outros presos".

Na missiva, é referido que, além de Rendeiro partilhar a cela de cerca de 180 metros quadrados com mais 50 prisioneiros, a cama não tem edredão e que cada pessoa só dispõe de cerca de 1,4 metros quadrados.

Conta a advogada que o autoclismo das sanitas não funciona e "não há água quente". "Durante os 40 dias em que esteve preso, a água esteve desligada duas vezes mais de 24 horas. A eletricidade está frequentemente desligada devido a interruptores defeituosos", nota a carta.

June Marks relata que os alimentos são fornecidos duas vezes por dia. "O pequeno-almoço às 8 da manhã é composto por pão e papas de aveia. O almoço, por volta das 12h30, é composto por vegetais, carne e pão. Muitas vezes não há nada mais do que pão. Os prisioneiros são trancados nas celas por volta das 15:00, até às 07:00 do dia seguinte, e têm de guardar algum alimento para algum tipo de jantar."

Na carta é ainda sublinhado que a situação naquela prisão "é exasperada por criminosos violentos". De acordo com a advogada, João Rendeiro "está seguro onde está, mas quando forçado a conviver com outros prisioneiros a situação torna-se incontrolável".

Para June Marks, as condições do ex-banqueiro na prisão sul-africana são "claramente uma violação dos direitos humanos", pelo que afirma: "somos instruídos a solicitar que a Comissão de Direitos Humanos da ONU compareça e inspecione a prisão de Westville o mais rápido possível para garantir que as condições sejam melhoradas".

Detido na África do Sul a 11 de dezembro após quase três meses fugido da justiça portuguesa

Detido em 11 de dezembro na cidade de Durban, após quase três meses fugido à justiça portuguesa, João Rendeiro foi presente ao juiz Rajesh Parshotam, do tribunal de Verulam, que lhe decretou no dia 17 de dezembro a medida de coação mais gravosa, colocando-o em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Westville.

O ex-banqueiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do BPP, tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros. Das três condenações, apenas uma já transitou em julgado e não admite mais recursos, tendo João Rendeiro de cumprir uma pena de prisão efetiva de cinco anos e oito meses.

João Rendeiro foi ainda condenado a 10 anos de prisão num segundo processo e a mais três anos e seis meses num terceiro processo, sendo que estas duas sentenças ainda não transitaram em julgado.

O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.