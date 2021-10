REN associa-se à Fundação José Neves para melhorar saúde mental dos colaboradores

A REN, Redes Energéticas Nacionais, associou-se à Fundação José Neves e ao seu compromisso de ajudar ao bem-estar e à saúde mental dos portugueses, estando atualmente a divulgar junto dos seus quase 700 colaboradores uma app que os pode auxiliar nesse sentido.

A aplicação 29k, da fundação sueca com o mesmo nome, oferece cursos de desenvolvimento pessoal, em formato de vídeo, meditação áudio e exercícios validados cientificamente.

Durante a pandemia, a REN reforçou todos os seus programas internos de saúde e bem-estar, disponibilizando-os online, mantendo a proximidade dos colaboradores com a empresa. A oferta da REN já era diferenciadora e durante este período veio a revelar-se um valioso instrumento de prevenção do equilíbrio emocional e conciliação do bem-estar pessoal, familiar e profissional dos seus colaboradores e familiares. Por forma a modernizar e alargar o acesso a todos os seus colaboradores, a REN associou-se à Fundação José Neves através da App 29K FJN.

Para Teresa Barreiros, diretora de Recursos Humanos da REN, esta aplicação é "mais um passo naquilo que tem sido a orientação da empresa em matéria de bem-estar e saúde mental e que tem merecido desde sempre, tanto ao abrigo do Programa Nós como de políticas internas, uma atenção especial". A diretora de Recursos Humanos vê nesta ferramenta uma excelente oportunidade "para o autoconhecimento e transformação pessoal, para melhoria e promoção do bem-estar e a desmistificação do estigma associado à saúde mental".

A REN definiu uma estratégia de sustentabilidade alinhada com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados em 2015 pelas Nações Unidas, sendo que a Satisfação e Bem Bem-Estar dos Colaboradores é um dos principais. Ao abrigo do Programa NÓS, através do qual a REN pretende garantir condições de bem-estar, diversidade e inclusão, realização pessoal, conciliação entre a vida pessoal e profissional e satisfação global dos colaboradores para potenciar o seu valor, foram realizadas 49 iniciativas em 2020, com a participação de 294 colaboradores.