Reitor da U.Lisboa vai amanhã "dialogar com jovens barricadas"

À margem do encontro internacional de Reitores que terminou esta quarta-feira em Valência, o reitor da Universidade de Lisboa, Luís Ferreira, reagiu à situação em curso na IES que dirige, com as duas estudantes barricadas no interior, em greve de fome desde terça-feira.

Dizendo que "amanhã vai dialogar com as jovens e fazê-las compreender que está não é uma forma de negociação que se reja por princípios democráticos".

O responsável máximo desta universidade frisou ao DN, por exemplo, que uma das exigências que lhe "é imposta" sai completamente da sua esfera de competência, que consiste em "assinar uma declaração exigindo o encerramento da refinaria da Galp".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Não se podem fazer exigências desta forma", disse Luís Ferreira, sublinhando: "É que o reitor da Universidade de Lisboa é uma pessoa, mas também é uma instituição".

Duas estudantes da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (FPUL) estão em greve de fome na entrada principal daquele estabelecimento de ensino desde a manhã de terça-feira, num protesto contra as alterações climáticas.

As jovens, Teresa Cintra e Jade Lebre, estão confinadas no acesso principal da FPUL apenas com um garrafão de água, livros, agasalhos e colchões.

A faculdade está ocupada por jovens ativistas desde o dia 26 de abril numa ação pelo fim dos combustíveis fósseis até 2030 e para exigir "eletricidade 100% renovável e acessível até 2025".

Os jovens apelam também a que 1.500 pessoas se comprometam a participar num ato de resistência civil no terminal de gás de Sines, no distrito de Setúbal, no sábado. Com Lusa