Reforço de investimento das Forças Armadas: "Se não for agora, quando é que vai ser?"

Na semana em que o Governo vai apresentar uma atualização do plano para atrair e reter mais jovens para o serviço militar, a falta de recursos humanos é apontado pelo Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Marcos Perestrello, e pelo General Pinto Ramalho, presidente da direção do Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI) - um grupo essencialmente constituído por antigos chefes dos três ramos, Exército, Força Aérea de Marinha, que estudam, refletem e pronunciam-se sobre políticas de defesa nacional - como o "principal problema" neste momento nas Forças Armadas".

"Nós temos acompanhado de uma forma muito estreita a evolução dos recursos humanos, realmente consideramos que essa é a principal lacuna que existe e que tem de ser resolvida. Os recursos humanos são insuficientes, sem recursos humanos não há novas capacidades e podem estar em causas as atuais", afirmou o ex-chefe de Estado-Maior do Exército, enquanto Marcos Perestrello defende uma "Lei de Programação de Pessoal", para enfrentar esta questão crítica.

No podcast Soberania desta semana, uma parceria DN / Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), debateu-se o tema "Forças Armadas - que futuro?".

Os convidados desta semana do podcast Soberania: o deputado Marcos Perestrello, a professora de Estudos Políticos da Universidade Nova Ana Santos Pinto e o General Pinto Ramalho, ex-Chefe e Estado-Maior do Exército © Paulo Alexandrimo / Global Imagens

Numa década as Forças Armadas perderam cerca de 25% do seu efetivo e se em 2020 já o GREI alertava para um "estado de pré-falência", a realidade em 2023 vem confirmar o diagnóstico, com notícias de carros de combate inoperacionais e navios degradados. E de acordo com os dados oficiais do ministério da Defesa Nacional (MDN) em 2022 o número de militares em efetividade de serviço nos três ramos voltou a cair.

Em 2021 havia 22 590 militares na efetividade de serviço (14 404 no quadro permanente e 8186 a contrato) - menos do que o DN tinha avançado numa notícia em 2022 - e em 2022 eram 21 325 (13 960 no quadro permanente e 7 365 a contrato). Muito longe, portanto, da meta dos 32 mil militares estabelecida pelo governo.

No total, os três ramos das Forças Armadas perderam neste período 1 265 militares na efetividade de serviço - 444 do quadro permanente e 821 em regime de contrato.

No ativo, o Exército tinha a 31 de dezembro de 2022, um total de 9999 militares, no quadro permanente e em regime de contrato; a Força Aérea com 4550; e a Marinha com 6 074.

Como lembrou Pinto Ramalho, esta questão foi também "uma tónica que esteve presente" no Seminário do GREI, realizado a 11 de abril no Centro Cultural de Belém onde de debateram os "Desafios para a Segurança e Defesa Nacional".

O podcast Soberania é gravado no estúdio do Global Media Group © Paulo Alexandrimo / Global Imagens

Este Oficial General, que é atualmente vice-presidente da Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado, eleito pela Assembleia da República, entende que "estamos num momento de grande responsabilidade para as elites políticas, perante o que se passa na Europa e perante o reconhecimento do que se está a passar a nível nacional nas nossas Forças Armadas".

"O que é que falta? O que falta para realmente se assumirem as posições que têm de ser assumidas? Há dificuldades em explicar aos portugueses que é preciso gastar dinheiro com a Defesa? Se não for agora em que temos realmente a evidência dos acontecimentos todos os dias na televisão, se não for agora, quando é que vai ser?", questiona.

E conclui: "Ou invertemos a situação e começa exatamente pelos 2% (do PIB), eliminar as lacunas, responder em conformidade, dignificar as Forças Armadas, dar-lhes os apoios sociais e torná-las atrativas, ou a outra alternativa é continuar sem recursos humanos e tornarmo-nos um país irrelevante em termos internacionais".

Validação do "desinvestimento"

Na sua intervenção no seminário, o Almirante Melo Gomes, presidente da Assembleia Geral do GREI e antigo Chefe de Estado-Maior da Armada, disse o seguinte: "Não é mais possível ignorar as fragilidades existentes e prosseguir na inércia de pelo menos uma década, sem que as consequências não se venham a revelar desastrosas para os interesses nacionais. A situação que hoje se vive nas Forças Armadas não é acidental. Resulta de uma vontade tutelarmente assumida e democraticamente validada. Todos nós temos razões para nos preocuparmos".

Instado a comentar esta declaração, outro convidado deste podcast, Marcos Perestrello, que já foi duas vezes secretário de Estado da Defesa (2009 e 2015), considerou de "grande lucidez" as palavras de Melo Gomes. "Há um ponto essencial dessa afirmação que nos responsabiliza a todos por isso. A nós, cidadãos portugueses, mas que é comum também aos cidadãos europeus, por exemplo, que a validação democrática desta política de abrandamento ou de redução do investimento", afiança este deputado eleito pelo PS.

Pensa, no entanto, que "desinvestimento é uma palavra excessiva, porque apesar de tudo os Estados têm vindo a investir recursos significativos na sua segurança e na sua defesa".

Marcos Perestrello, deputado socialista, é o presidente da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República e foi secretário de Estado da Defesa © Paulo Alexandrimo / Global Imagens

Mas, reconhece que, "a afetação de recursos públicos que tem sido feita para a defesa nacional, está a revelar-se insuficiente. Insuficiente no plano nacional e insuficiente no plano europeu. Aquilo a que nós estamos a assistir na Europa é ao resultado de anos e anos de pouco investimento na área da segurança e da defesa por parte de todos os países europeus, que com validação democrática, como o Almirante Melo Gomes muito bem refere, optaram por canalizar o esforço do investimento público, a aplicação dos recursos dos contribuintes europeus noutras áreas também importantes para a vida das pessoas, saúde, educação, proteção social, infraestruturas, aquilo em que os dinheiros públicos são empregues. A própria Lei da Programação Militar (...) também não cumpre uma das metas fixadas nessa cimeira de Gales e acordada pelos chefes de governo dos países membros da NATO e, portanto, também acordada por nós. Há um problema nacional, um problema europeu de falta de consciência da necessidade de atribuir uma prioridade maior aos investimentos na área da segurança e da defesa".

Valorizar as carreiras

Para atrair e reter jovens, o Governo tinha apresentado em 2019 um Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar, no entanto, em boa parte devido à pandemia, praticamente não saiu do papel nem teve resultados visíveis.

Numa segunda tentativa de dinamizar as medidas previstas, a ministra da Defesa Helena Carreiras convidou Ana Santos Pinto, professora do Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova de Lisboa e ex-secretária de Estado da Defesa (2018/2019), para coordenar a Comissão Coordenadora para a Implementação do plano.

No podcast Soberania, esta académica levantou um pouco a ponta do véu em relação ao que vai ser anunciado nesta quarta-feira, com 25 medidas e 82 ações para contribuir para uma maior atratividade e retenção no serviço militar, bem como melhores qualificações para a reinserção no mercado de trabalho. Promover melhores condições de habitação nos quartéis e mais apoio social "é uma nova dimensão" que "faz parte deste plano e que é um contexto muito diferente daquilo que tínhamos em 2019", revelou Ana Santos Pinto, que integrou também o Conselho de Revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional.

Em 2023 mantém-se os três eixos no plano de há quatro anos. "O do recrutamento, que é aquele em que se procura captar os jovens para as Forças; o mais relevante, que é o eixo da retenção (...); e o da reinserção, para aqueles que não ficam no quadro permanente e que depois passam para o mercado de trabalho".

Ana Santos Pinto é professora do Departamento de Estudos Políticos da Universidade Novade Lisboa, foi Secretária de Estado da Defesa Nacional e é Coordenadora da Comissão Coordenadora para a Implementação do Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar © Paulo Alexandrimo / Global Imagens

Sublinha que "há uma coisa em que as Forças Armadas são reconhecidas, é por um extremo rigor e qualidade na formação que dão aos militares. E, desse ponto de vista, o mercado de trabalho só ganha em receber estas formações. Existem uma série de coisas que só podem ser feitas nas Forças Armadas. A capacidade de trabalhar com algum equipamento do ponto de vista tecnológico, sejam em aeronaves, sejam em drones, a capacidade da dimensão aeroespacial, a capacidade da criação e das infraestruturas críticas em matérias de ciber, em matérias de cabos submarinos, etc." são algumas.

A contrariar este potencial está, porém, a questão salarial que muito dificulta a competitividade com o setor privado ou até mesmo com o Estado, com muitos militares a trocarem as Forças Armadas pelas Forças de Segurança.

Na sua intervenção no seminário do GREI, o Presidente da República assinalou que, além de estarmos perante uma "oportunidade única para repensar as prioridades da defesa nacional de Portugal" e que a "Lei de Programação Militar deverá ir bem mais longe do que o ensaio frustrado da última lei", lembrou que "os militares auferem dos rendimentos mensais médios mais baixos de toda a Administração Pública" e elegeu a valorização das suas carreiras como "um desígnio imprescindível para atrair e reter talento".

"Pobremente pagos"

Apesar de Ana Santos Pinto ter afirmado que a "componente da remuneração" só surge em terceiro lugar quanto aos motivos que levam os jovens a não escolher a carreira militar (as primeiras estão "relacionadas com aquilo que são as dimensões hierárquicas e autoridade, aquilo que diz respeito às condições de exercício de função, por exemplo, à habitação e à forma como têm condições de trabalho"), para Pinto Ramalho é uma evidência que "os jovens, todos eles, futuros oficiais, futuros sargentos, futuras praças, só virão para as Forças Armadas se virem que realmente têm alguma vantagem nisso".

Marcos Perestrello concorda, "porque a carreira militar hoje não é competitiva dentro nem fora da administração pública. É uma carreira por natureza não competitiva. Nas camadas mais baixas então, é um desastre absoluto, porque é uma carreira muito exigente, do ponto de vista da dedicação pessoal que é necessária, nos três ramos das Forças Armadas".

A agravar, "é uma carreira pobremente remunerada. E estou muito de acordo com o General Pinto Ramalho, porque sem olharmos para esse problema da carreira e da remuneração, dificilmente conseguiremos resolver o problema de uma forma definitiva".

Os moderadores com os convidados: Jorge Bacelar Gouveia, presidente do OSCOT, Valentina Marcelino, jornalista do DN, Ana Santos Pinto, Marcos Perestrello e Pinto Ramalho © Paulo Alexandrimo / Global Imagens

O deputado que preside à Comissão de Defesa também elege os recursos humanos como "o problema mais crítico das Forças Armadas" e nota que não obstante existir uma Lei de Programação Militar para tratar do equipamento e uma Lei de Infraestruturas para tratar das infraestruturas, não temos uma Lei de Programação de Pessoal".

Defende que essa lei "é uma coisa que faz falta como pão para a boca. Porque isso também permitia fazer uma planificação decente daquelas que eram as necessidades e de garantir, porque as leis de programação têm essa vantagem, de garantir que isso era cumprido, sem estar dependente do despacho do A ou do B num determinado momento".

O ex-CEME questiona o "racional" de se estabelecerem "plafonds superiores para o efetivo por estimativa", designadamente o facto de, "a reforma 2020 dizer que as Força Armadas são entre 30 a 32 mil". "Qual é o racional deste valor? E quantos é que são para o Exército, para a Marinha e para a Força Aérea? Isto é omisso. Portanto, temos de começar por perguntar qual é a dimensão do Exército aceitável relativamente à dimensão estratégica do país. Devemos ter um exército que tenha capacidade para levantar o quê? Referi no seminário que o Conselho Estratégico de Defesa Nacional devia elaborar e indicar quais eram os cenários em que perspetivavam o emprego de Forças Armadas e quais eram os níveis de emprego dessas mesmas forças em cada um dos cenários. Temos três grandes áreas onde sabemos que eventualmente seremos chamados a atuar, no âmbito da NATO, no âmbito da União Europeia, no âmbito das Nações Unidas. O que é que nós estamos dispostos a empenhar nesses cenários?", interroga.

General Pinto Ramalho foi Chefe de Estado-Maior do Exército, é o presidente da Direção do Grupo de Reflexão Estratégica Independente e o vice-presidente da Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado. © Paulo Alexandrimo / Global Imagens

Lamenta que atualmente o Exército apenas tenha em efetividade de serviço 9999 militares. "É insuficiente! É insuficiente! Eu quando estava no ativo tinha 13 900 praças, entre 2006 e 2011, e depois tinha o pessoal do quadro permanente, mas só praças eram 13 900. Como vê, a situação é de pré-falência e de emergência", sublinha.

Marcos Perestrello entende que para o orçamento da Defesa chegar aos 2% do PIB, conforme acordado em 2014 com a NATO, "todos os responsáveis têm aqui responsabilidades a assumir e um papel na sensibilização de toda a sociedade para essa exigência. Não só os governantes. Os deputados, o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas. Não basta dizer que há um problema, o Presidente da República também tem instrumentos para, junto do governo, ter outro grau de exigência no cumprimento de determinados objetivos que seguramente partilha".

