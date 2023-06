Rede da Ameijoa. Suspeitos de tráfico de seres humanos libertados com apresentações periódicas

Os três homens de nacionalidade portuguesa suspeitos de tráfico de seres humanos em Alcochete foram libertados, decretou o Tribunal do Barreiro.

Como medidas de coação, os três terão de se apresentar periodicamente às autoridades, tendo sido apreendidas viaturas e imóveis.

A Polícia Marítima realizou na quarta-feira uma megaoperação de combate a redes criminosas associadas à captura ilícita, comércio e tráfico internacional de bivalves na zona do Samouco, no concelho de Alcochete.

Nessa operação, foram detidos três homens de nacionalidade portuguesa e um vietnamita e foram identificados 249 imigrantes, que foram retirados para alojamento temporário, indicou aquela força policial.

A Polícia Marítima constituiu ainda 10 arguidos, dos quais quatro são pessoas coletivas.

No âmbito da megaoperação, foram apreendidos mais de 500 comprimidos de metanfetaminas, 15 viaturas e sete motores fora-de-bordo, um empilhador, duas armas brancas, provas documentais, equipamentos de escolha e acondicionamento de bivalves e 71 mil euros.

A Polícia Marítima contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP), do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), do Serviço de Informação e Segurança (SIS), da Autoridade Tributária, da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e congéneres europeias, e da Europol.

Na operação, onde está incluída ainda a exploração laboral humana, estiveram empenhados no terreno 161 agentes da Polícia Marítima, acompanhados por 22 inspetores do SEF, inspetores da Autoridade Tributária e cerca de uma centena de operacionais da PSP, referiu a Autoridade Marítima.