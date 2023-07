Recrutar médicos estrangeiros mostra que Governo não quer investir no SNS

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos considerou hoje que o facto de o Governo estar a preparar a contratação de centenas de médicos estrangeiros é "mais um sinal" de que não quer investir no Serviço Nacional de Saúde. A Federação Nacional dos Médicos diz que médicos cubanos não vão resolver falta de especialistas.

"Eu recordo que essa receita já foi testada há vários anos", disse Jorge Roque da Cunha, sublinhando que esta solução, no passado, "não funcionou".

Segundo o Jornal de Notícias (JN), o Governo português está a preparar a contratação de 300 médicos cubanos para o SNS, tendo já pedido parecer sobre o processo de reconhecimento de qualificações ao Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP) e à Ordem dos Médicos.

"A contratação é feita ao Governo cubano e vamos ter o Governo português a apoiar efetivamente uma ditadura que utiliza os seus serviços para enviar médicos para o estrangeiro", sublinhou Roque da Cunha.

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) sublinhou ainda que "a ser verdade, o que o Governo português vai fazer é pagar ao Governo cubano e daí o Governo cubano dá uma parte às famílias, ficando o médico a trabalhar em Portugal a receber uma pequena percentagem".

Questionado pela Lusa, o dirigente sindical disse que esta opção é "mais um sinal de que do Governo não quer investir nos médicos portugueses".

"Como todos sabemos, não há falta de médicos em Portugal. Há é uma incapacidade deste Governo em fixar os médicos no SNS", afirmou Roque da Cunha, sublinhando que os médicos portugueses "perderam 30% do poder de compra" e "fazem centenas de horas extraordinárias".

Disse ainda que o SIM vai hoje apresentar a sua contraproposta, lembrando que "o Governo só efetivou o esboço do chamado memorando de entendimento na última reunião [de negociação com os médicos]". "Tudo vamos fazer para evitar a greve que temos marcada para o final do mês. Está nas mãos do Governo", acrescentou.

"Se a opção é ir contratar médicos à América do Sul [América Central] é de facto uma opção errada, mas lá saberá o doutor Pizarro o que é que quer para o seu país em termos de qualidade, em termos de fixar o seus cérebros e de criar condições para que as pessoas tenham acesso aos médicos, despendendo menos daquilo que são os rendimentos das suas poupanças e não tendo necessidade de recorrer tanto a seguros de saúde. É uma opção do Governo", insistiu.

Fnam diz que médicos cubanos não vão resolver falta de especialistas

A presidente da Federação Nacional dos Médicos disse hoje, no Porto, que a possível contratação de 300 médicos cubanos para colmatar a "falta gigante de especialistas que existe no Serviço Nacional de Saúde em Portugal não vai ser suficiente.

"A Federação Nacional dos Médicos entende que o trabalho tem de ser dignificado para todos os médicos que tenham licença para praticarem em Portugal, independentemente da nacionalidade. E também 300 médicos na falta gigante que existe no Serviço Nacional de Saúde seguramente não chega", disse à agência Lusa a presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), Joana Bordalo e Sá.

A dirigente citou números do Governo para dizer que "há 21 mil especialistas no Serviço Nacional de Saúde e cerca de 10 mil internos".

Greve com adesão alevada

Joana Bordalo e Sá falava à margem da concentração de médicos, no Hospital São João, no Porto, a propósito da greve que decorre hoje e quinta-feira.

De acordo com a presidente da FNAM a greve dos médicos está a ter uma adesão elevada.

Os médicos exigem "salários dignos, horários justos e condições de trabalho capazes de garantir um SNS à altura das necessidades" da população.

Apesar de as duas últimas reuniões negociais com o Ministério da Saúde estarem agendadas para os dias 07 e 11 de julho, a Fnam decidiu manter a paralisação, face "ao adiar constante das soluções" e "à proposta insatisfatória" que recebeu da tutela, não excluindo uma nova greve nacional na primeira semana de agosto.