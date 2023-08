Recebeu ucranianos, falou aos jovens na Católica, visitou a Scollas, pintou e abençoou

Manuel, Sofia, Carlota e Leonor estiveram ontem na plateia que ouviu o Papa Francisco na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Chegaram cedo, as portas abriram às 05:00 e a plateia foi enchendo até às 08:00. Todos são estudantes da UCP, no Porto e em Lisboa. Todos têm entre 18 e os 22 anos e a todos o Papa tocou com a sua mensagem, no primeiro discurso público do dia, já que antes o Papa teve tempo para receber 15 peregrinos ucranianos com quem rezou pela Paz.

Mas a todos os jovens, hoje presentes na UCP, o Papa deixou uma pergunta: "O querem para este mundo e para este Portugal? O que querem fazer?, porque ele sabe o que gostaria de ver desta geração, que já disse desejar que se torne numa "Geração de Mestres", uma geração que substituísse "os medos pelos sonhos" e que assumisse o seu papel na sociedade.

Pela primeira vez, falou sobre as mulheres, dizendo que não podem continuar a ser consideradas como "pessoas de segunda" ou "suplentes", como ainda se vê hoje em muitas partes do mundo. O papel feminino "é indispensável na sociedade" e tem de "ser reconhecido". A todos os jovens, com que esteve esta manhã, aconselhou a "sujar as mãos", porque, por vezes, é preciso, sobretudo, para não "sujar o coração".

Jovens gritaram: "Somos a Juventude do Papa".

"Vão, busquem e arrisquem"

No pátio da Católica, Manuel Ortigão, de 22 anos, estudante de Desporto e Educação Física, que veio do Porto com alguns amigos para a JMJ, ouviu e assimilou as palavras do Papa, que diz terem sido "muito eloquentes". "É importante que nos continue a dar força para assumirmos cada vez mais um papel na sociedade", destacou. Sofia Sá Couto, de 19 anos, estudante de Gestão, também no Porto, sublinhou a referência às mulheres, ao papel que podem desempenhar. "É importante para nós jovens mulheres mas também para os homens. É importante que o tenha dito perante esta plateia, porque é importante perceber qual é o papel da mulher na Igreja, é importante que o papel da mulher seja reconhecido, mas o que mais me ficou na cabeça foi a frase de substituirmos os medos pelos sonhos. Isto dá-me força". Carlota Gama, de 18 anos, estudante de Direito, também no Porto, sentiu-se emocionada com a força dos jovens ali presentes, sempre a gritarem pelo Papa e a dizerem: "Somos a juventude do Papa". Carlota agarrou-se a uma outra frase: "Vão, busquem e arrisquem". Leonor Ribeiro, de 19 anos, estudante de Enfermagem, destaca o facto de "a universidade não ser só um local que cultiva o saber, ser também um lugar de humanidade e do cuidado".

Os quatro jovens podem ser o rosto de muitos outros que encheram o pátio da Católica, que acolheu cerca de sete mil pessoas, segundo a universidade, para verem e escutarem o Papa, mas também para ouvirem o testemunho de outros quatro jovens, estudantes, que foram escolhidos pela universidade pelos seus percursos estudantis e existencial, para explicar ao Papa, como jovens, o que têm feito e como estão disponíveis para serem a tal Geração de Mestres", como referiu o Papa, citando mais um autor português, Almada Negreiros, para depois citar Pessoa e Sofia de Mello Breyner de novo.

A cerimónia começou com palavras de agradecimento da reitora, Isabel Capeloa Gil, pela sua força e inspiração para aquela universidade que não se sente como um estabelecimento para preservar, mas para acolher e humanizar. Os testemunhos dos quatro jovens que se seguiram foram exemplo desta missão, mas Isabel Capeloa Gil anunciou ainda que a Católica irá lançar uma nova cátedra para questões sociais.

Mahoor, refugiada iraniana e estudante na Católica. Perdeu tudo, mas hoje sente-se mais forte.

Quatro jovens, quatro testemunhos

Depois, o Papa ouviu Tomás Virtuoso falou da Laudato Si, a primeira encíclica do Papa, sobre o ambiente cuidado com a nossa Casa, que é o Planeta Terra, e com esta tem pautado a sua vida, o seu percurso como economista e agora seminarista, concluindo que não é possível a tal "ecologia integral", que tanto o Francisco pede "sem Deus".Tomás entregou ao Papa um Manifesto de Compromisso para o futuro, elaborado pelos jovens, assente em novos estilos de vida dignificados.

Mariana Craveiro contou como a entrada na Católica, em 2020, em plena pandemia, mudou a sua vida, a levou a fazer voluntariado, distribuindo refeições e até acompanhando pessoas com problemas de saúde mental, num estabelecimento prisional. O estar ali era um compromisso que assumia dizendo que, futura psicóloga, quer estar "presente, comprometendo-se a ser um abraço para a reconciliação e a servir a comunidade".

Beatriz Lisboa, a estudar Filosofia na UCP de Braga, e a participar no movimento "Economia de Francisco" também diz presente à reconversão ecológica, ao abandonar a cidade e a ir para o campo, e na divulgação de "uma cultura boa e saudável".

Mahhor Kaffashian, estudante refugiada iraniana, agradeceu o cuidado que a UCP tem tido com ela, que em pouco tempo perdeu tudo, lar, família e amigos. Agradeceu pelo passado e pelo futuro, porque passou de se sentir abatida para se sentir uma mulher forte e com esperança no futuro.

Por fim, e depois de vivas e gritos ao Papa, Francisco agradeceu aos jovens, lembrou a quem é da da academia para combaterem os sistemas de ensino elitistas e desiguais, acabando mesmo por citar, mais uma vez Sofia de Mello Breyner. "Disseram-me que a vossa grande poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen, em entrevista que é uma espécie de testamento, à pergunta 'o que gostaria de ver realizado em Portugal neste novo século?', respondeu sem hesitar: 'Gostaria que se realizasse a justiça social, a diminuição das diferenças entre ricos e pobres'. Dirijo agora a mesma pergunta a vós, caros estudantes, peregrinos do saber: Que quereis ver realizado em Portugal e no mundo? Quais mudanças, quais transformações? E como pode a universidade, especialmente a Católica, contribuir para isso?", como que a dizer conto convosco, este é o tempo, como já o disse, e o local onde têm de atuar, e do qual têm de cuidar.

Francisco esteve em Cascais para ouvir jovens que frequentam o programa Schollas Correntes

Em Cascais, na Schollas Correnttes, pintou

Após a oração de um Pai Nosso, Francisco benzeu a primeira pedra do novo Campus Veritatis da Católica e seguiu para mais uma paragem, desta vez em Cascais, à Schollas Correntes, um projeto que fundou na Argentina, para acolher estudantes de todos os credos. Ali que chegou, e perante uma sala de paredes pintadas, comentou: "Isto é uma capela sistina pintada por vós", elogiou. Ali respondeu também às questões dos jovens. Falou com um jovem guineense, muçulmano, e pediu a todos os crentes que rezassem por ele. Àqueles que não têm credo, que lhe enviassem "boas ondas".

Mas deixou-lhes uma mensagem: "Uma vida sem crise é como água destilada. Não sabe a nada, não serve para nada. É preciso assumir a crise e enfrentá-la", lembrando que "Todos passamos por momentos obscuros, de caos. O caos deve ser transformado num cosmos. Esse deve ser o caminho". Por vezes, comentava, "mais vale sujarmos as mãos do que sujarmos o coração", vincou.

No final, Francisco deu a última pincelada num mural com mais de três quilómetros, benzeu a Oliveira da Paz e ouviu o fado, 'Recado', à capela, por Cuca Roseta, saindo depois ao som da Avé Maria, também pela fadista, madrinha daquele projeto, que diz ser "incrível".

No regresso, sempre acompanhado por peregrinos e curiosos, voltou a abençoar duas crianças junto à Nunciatura Apostólica e uma mulher em cadeiras de rodas. Mas o momento alto entre jovens e Papa é esperado esta tarde no Parque Eduardo VII. Uma das mensagens já lhe deus "sejam protagonistas", e não conformistas.