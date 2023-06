Ranking. Escolas com média negativa quase duplicam

O número de escolas com média negativa nos exames quase duplicou entre 2021 e 2022 (passou de 27 para 50 em 647). Em 2020, tinham sido 10. Um resultado longe das 120 que em 2019 tiveram classificação inferior a 9,5 valores.

O ranking da autoria do JN com base nas notas dos exames continua a ser liderado por colégios mas há mais escolas públicas entre os 100 primeiros lugares (40) e uma no "top 10": o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, de Braga.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Recorde-se que desde 2020, por causa dos efeitos da pandemia no ensino, os alunos só fazem exames como prova de ingresso para o Superior ou quando chumbam a uma disciplina. Mas no próximo ano, já haverá um novo regime de acesso e de cálculo da média do Secundário. As disciplinas, consoante sejam anuais, bienais ou trienais vão ter uma ponderação diferente na média.

Crítico assumido dos rankings, o ministro da Educação sublinhou num encontro com jornalistas sobre os dados do portal Infoescolas, que os indicadores estatísticos - que passaram de nove, em 2015, para 88 - permitem "um retrato mais real e fidedigno do sistema de ensino". O principal objetivo, garantiu João Costa, "é a transparência". Nesse sentido, o governo anunciou que vai rever o regime sancionatório das escolas privadas por causa da inflação de notas.

"O universo de privadas é quatro vezes menor mas o número de escolas com comportamentos desviantes é 10 vezes maior. É um problema que existe num subsetor e não no outro", frisou João Costa.

Sanções no concurso

Desde 2019 que o ministério não divulga o nível de desvio entre notas internas e de exames. Mas este ano foram reveladas classificações atribuídas pelas escolas públicas e 101 colégios.

Contados quantos "20" foram atribuídos: 33 500 nas secundárias (5,4% do total de notas dadas nas públicas) e 6812 nos colégios (23,11% do total de classificações atribuídas). Em 14 colégios a percentagem de "20" correspondeu a mais de 40% das notas atribuídas e em dois a mais de 50%. E destes 16, apenas três surgem no topo da tabela dos exames.

A presidente do Sindicato dos Inspetores da Educação e do Ensino, Bercina Calçada, alerta que a inflação de notas tem aumentado à medida que a inspeção geral perde recursos. E garante que a eliminação da prática depende de um acompanhamento sistemático das escolas só possível com um reforço do número de inspetores - 150 para mais de oito mil estabelecimentos.

Já os investigadores da Universidade do Porto que estudaram a inflação de notas, Gil Nata e Tiago Neves, sugerem que quando uma escola inflaciona notas dois anos seguidos, os seus alunos devem concorrer ao Superior apenas com os resultados dos exames.

Este ano volta a haver ranking feito com base nas provas nacionais do 9.º ano. Mais de metade das escolas tiveram média negativa.

alexandra.inacio@jn.pt

CRITÉRIOS DO RANKING JN 1. Alunos internos O ranking das escolas tem por base os resultados da primeira fase de exames dos alunos internos do Ensino Secundário. 2. Número de exames O JN definiu como critério base para elaboração do ranking a nota das dez disciplinas com o maior número de exames: Português, Matemática A, Biologia e Geologia, Física e Química A, Geografia A, História A, Filosofia, Economia A, Inglês e Matemática Aplicada às Ciências Sociais 3. Médias de exame A classificação é obtida a partir da média das notas de exame às dez disciplinas escolhidas, mas apenas são incluídas as escolas com pelo menos 10 exames, seja no ranking geral, seja no ranking de cada disciplina.