"Querem ir ver o meu quarto? Está top. Até pintei o teto"

A resistência a sair da rua é um dos obstáculos com que se confrontam as equipas que trabalham com os sem-abrigo. Na maioria dos casos, há transtornos mentais associados ao consumo de álcool e de drogas. No Centro de Alojamento Temporário gerido pela Cruz Vermelha, completamente preenchido, já não há memória de uma altura em que não tenha havido lista de espera. E há quem já lá esteja há dez anos, porque não tem mais para onde ir. Faltam respostas.