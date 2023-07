Nos últimos meses, o Sindicato dos Médicos da Zona Norte (SMZN), que integra a Federação Naciona dos Médicos (FNAM), recebeu 18 queixas por assédio laboral, cinco das quais depois de abril e do lançamento do Guia de Apoio no Combate ao Assédio. Nos sindicatos das zonas centro e sul há dez queixas a decorrer. A presidente da FNAM argumenta ao DN: "Quase se pode dizer que o número de queixas disparou este ano, mas, mesmo assim, ainda estão longe da dimensão desta realidade.

Joana Bordalo e Sá assume mesmo que "ainda é uma realidade silenciada no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e sem qualquer punição", apesar de a sua prática estar proibida na legislação portuguesa e no Regulamento do Código do Trabalho, defendendo que "é uma realidade sobre a qual é urgente agir". E foi por isto mesmo que "decidimos avançar com a elaboração de um guia para combater o assédio, porque muitos médicos chegam ao sindicato sem ter a noção de que o que estão a viver é assédio laboral, não sabendo como agir".