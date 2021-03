Queima das Fitas de Coimbra adiada para outubro

O adiamento acontece depois de uma reunião do Conselho Diretivo da Queima das Fitas, na qual a Associação Académica de Coimbra (AAC) e o Conselho de Veteranos "tomaram esta decisão com sentido de responsabilidade e zelo pelo bem-estar e segurança de todos", afirmou a organização da Queima das Fitas, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"Perante a pandemia de covid-19 e o estado atual do nosso país, esta foi uma solução consciente e que vai ao encontro às recomendações da Direção Geral da Saúde e do Ministério da Saúde", acrescentou.

O coordenador geral da Queima das Fitas, Carlos Missel, citado na nota, admitiu a "incerteza que a data em outubro acarreta", mas vincou que será importante garantir que os eventos da festa dos estudantes sejam apenas realizados "se forem garantidas todas as normas de segurança".

"Não se antevendo que seja possível realizar um cortejo digno dos fitados ainda neste ano letivo, preferiu-se optar pela solução do ano passado, que passa por aglutinar este evento com o cortejo da Latada em outubro, assim como todas as atividades tradicionais de ambas as festividades", explicou o líder do Conselho de Veteranos, Matias Correia.

Face à pandemia, a organização já tinha decidido adiar a Queima das Fitas de 2020 para outubro, coincidindo com a Festa das Latas daquele ano.

No entanto, devido à situação pandémica, a organização acabou por cancelar todas as atividades, incluindo o cortejo da Queima das Fitas, que estavam previstas para outubro e novembro de 2020.

Segundo a organização, os 'vouchers' adquiridos em 2020 serão válidos para o evento a realizar-se em outubro e todas as informações relativas às devoluções serão anunciadas nas próximas semanas.