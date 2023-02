Que futuro para a Educação em Portugal? O que defendem os partidos

Jorge Pires

Comissão Política do Comité Central do PCP

Valorizar os profissionais, defender a Escola Pública

A educação tem sido uma das áreas mais fustigadas pela política de direita nos últimos anos. O Governo do PS enche a boca de Escola Pública, mas na prática vai ao encontro de uma clara orientação que procura manter os sistemas educativos ao serviço dos interesses e prioridades do grande capital financeiro e industrial. Foi com o PS, sempre com o apoio do PSD e do CDS, que foram extintos os últimos laivos de gestão democrática, foram desferidos os maiores ataques aos profissionais da Educação, em particular os professores e educadores.

E quando as políticas não são de ataque direto à Escola Pública, é forte a intenção, muitas vezes concretizada em medidas, de desvalorização dos seus profissionais, o que acaba por também se refletir na capacidade de organização, funcionamento e resposta dessa escola de todos e para todos.

Fim da precariedade com a vinculação dos professores com três anos ou mais de serviço de serviço, fim das quotas e vagas de acesso ao 5.º e 7.º escalões, o direito à aproximação da área de residência, a reposição integral do tempo de serviço, melhoria dos horários de trabalho, financiamento adequado da educação, redução do número de alunos por turma são algumas das matérias que o PCP irá continuar a defender.

Prioridades

> Defesa de uma Escola Pública, de qualidade, para todos, inclusiva e gratuita, essencial para o desenvolvimento do País.

> Uma escola dotada das condições de trabalho, com profissionais valorizados e motivados.

> Tornar a profissão docente mais atrativa, como solução para atrair mais jovens à profissão.

Joana Mortágua

Deputada do Bloco de Esquerda

Mal do país que não possa pagar aos professores

Mal do país que não possa financiar a sua Escola Pública. Será que vivemos nesse país? É difícil de acreditar quando os portugueses assistem todos os dias ao desfile dos milhões: 400 milhões por ano em borlas fiscais disfarçadas de inovação tecnológica, prémios impensáveis para gestores, ex-gestores ou futuras ex-gestoras responsáveis por despedimentos e cortes salariais; benefícios para residentes não habituais a nómadas digitais, todo o tipo de privilégios para setores como a banca, os supermercados ou as gasolineiras que acumulam lucros milionários.

O Primeiro-Ministro não se cansa de dizer que a economia do país vai de vento em poupa, mas os serviços públicos continuam à míngua. Portanto, à pergunta "por que razão se manifestam os professores"? A resposta só pode ser: porque o argumento da crise permanente já não cola. Porque houve uma maioria trabalhadora - na qual se incluem os professores - que aguentou todas as crises com o seu salário, os seus impostos, o seu sacrifício, e agora clama por justiça. Justiça é saber quem vai pagar a escola pública. A Escola Pública responsável por educar as futuras gerações. Quando faltaram professores, a resposta do governo foi colocar novamente o peso em cima dos mesmos: mais horas extraordinárias, restrição da mobilidade por doença, obrigação de dar aulas longe de casa sem receber nem mais um cêntimo.

O que fazer

> Pagar aos docentes deslocados: dar aulas não é um serviço voluntário.

> Acabar com entraves artificiais à progressão na carreira: fim de vagas para 5.ª e 7.ª escalão.

> Vincular e recuperar o tempo de serviço dos professores para corrigir os erros do passado.

Carla Castro

Deputada da Iniciativa Liberal

Reforme-se este governo, a bem da reforma da Educação

É urgente outra visão para a Educação. A Educação tem de estar centrada nas crianças, ser atrativa para professores e demais profissionais, não pode deixar para trás alunos com necessidades especiais e tem de romper, mas romper a sério, com a reprodução de social: a Escola tem de ser o motor oleado do elevador social.

Pergunto-me: é possível continuarmos a olhar para o lado nas perdas de aprendizagens? É possível olharmos para o lado no descontentamento dos professores? É possível ignorarmos a desvalorização da Escola Pública? É possível ignoramos as necessidades da Educação Especial? Queremos um sistema onde só escolhe a escola quem pode? Acredito que queremos e podemos fazer muito melhor. A Política de Educação está de rastos e não vai lá com paliativos: tem de se fazer uma reforma a sério. Alguns eixos liberais passam por exigir uma capacidade eximia em recolher dados, avaliar e corrigir políticas. Porque, para intervir, é preciso conhecer. Não podemos vacilar na liberdade de escolha às famílias. E é essencial dar-se maior autonomia às escolas e uma descentralização efetiva de recursos. Atuar nestas vertentes teria um impacto imediato na diversidade de projetos educativos, flexibilidade na contratação e atração de professores.

Urgência na educação

> A escola falha às crianças e aos professores, educação especial por cuidar, a escola a falhar como elevador social.

> Políticas liberais, como autonomia nas escolas e liberdade de escolha, são essenciais.

> Uma política de avaliação e dados para fundamentar as políticas, atuar e corrigir.

Isabel Mendes Lopes

Livre

Uma escola precisa de profissionais motivados

Num mundo em mudança, é essencial o investimento numa educação centrada nas características e interesses de cada criança e jovem, que promova a confiança, a criatividade e a curiosidade e o trabalho em equipa. Portugal, que precisa de se reinventar e de assumir um novo modelo de desenvolvimento assente no conhecimento e na ecologia, necessita urgentemente deste investimento em educação centrada em cada aluno. Por isso o LIVRE defende - e propôs no parlamento - a redução do número de alunos por turma, num caminho que deve ser feito para uma escola assente em comunidades de aprendizagem. Mas não há escola que resista à desmotivação e envelhecimento dos seus profissionais. Por isso é tão relevante o protesto dos professores e de outros profissionais da educação, em defesa das suas carreiras e para voltar a tornar recompensadoras as profissões da educação. Quem tem vocação para o ensino não deve ser desencorajado de o seguir. Só com profissionais motivados poderemos ambicionar ter a escola que o país precisa - uma escola focada em cada aluno, que se desenrole dentro e fora dos limites do edifício escolar, e onde nenhuma criança fique para trás. Estamos num momento charneira para o futuro da educação em Portugal. Esperamos que o governo esteja à altura da sua responsabilidade.

Necessidades

> O investimento em educação é essencial para o futuro do país.

> Devemos caminhar para um modelo de escola focado em cada aluno e personalizado, desde logo reduzindo o número de alunos por turma.

> Precisamos de professores e outros profissionais da educação motivados e focados no acompanhamento dos alunos.

Porfírio Silva

Vice-presidente do grupo parlamentar do PS

Aprender é decisivo

Se temos a geração mais qualificada de sempre, aspiramos vir a ter a geração mais realizada de sempre. Para isso, precisamos prosseguir nesta orientação: ensinar é importante, mas aprender é que é decisivo. Sendo cada aluno diferente dos demais, há que proporcionar caminhos diversos para o conhecimento. Uns agarram-se à escola pela língua e pela literatura, outros pela ciência ou pela matemática, ou ainda pelas artes ou pelas atividades físicas, outros identificam-se com um desempenho técnico ou com uma profissão... e cada um, a partir da sua âncora própria, pode ser apoiado para expandir a amplitude dos seus interesses, conhecimentos, competências. O objetivo é uma educação de qualidade para todos, promovendo o sucesso medido pelas aprendizagens reais, contando com a diferenciação pedagógica à medida das diferentes necessidades, continuando a reforçar a ação social. As avaliações internacionais mostram o longo percurso de progresso da educação em Portugal, medido pelas competências dos alunos. É preciso prosseguir, reforçando a educação como fator de combate às desigualdades. Apostando na autonomia das escolas, na valorização dos profissionais, na participação ativa dos alunos.

Três objetivos

> Continuar o reforço da autonomia curricular e organizativa das escolas e pilotar experiências de autonomia administrativa e financeira.

> Garantir à escola pública os professores necessários à sua missão em todos os territórios, combatendo a sua precariedade e a instabilidade.

> Reforçar a participação dos alunos na vida das escolas.

Gabriel Mithá Ribeiro

Deputado do Chega

A razão dos professores

A instabilidade nas escolas é fruto da gestão financeira danosa do Ministério da Educação que, desde inícios do século, estendeu de forma excessiva e injustificadamente onerosa os currículos escolares. Além de maus, os currículos são inimigos da socialização de crianças e jovens nas suas comunidades, uma vez que a escola usurpa o tempo social e cívico para clubes, associações, igrejas, atividades, etc.

Acrescentem-se os órgãos intermédios parasitários do referido ministério que têm de ser reduzidos ou extintos: Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), Instituto de Inovação Educacional, Conselho Nacional de Educação (CNE), equipas e projetos ministeriais, professores embaixadores disto e daquilo, entre outros. É irresponsável atravessar décadas a desbaratar verbas que deveriam ser destinadas à dignidade de salários e carreiras dos professores, incluindo a recuperação integral do tempo de serviço, supressão das quotas no acesso ao 5.º e 7.º escalões ou apoiar professores deslocados, entre outros. Pela mesma razão, não é aceitável insistir em não apoiar com verbas dignas os alunos do ensino específico, do ensino da música, obras nas escolas, entre outros. Professores, funcionários, alunos, famílias pagam por tabela. Todavia, a raiz do problema está na ideia de escola, pelo que a revisão do Estatuto do Aluno e Ética Escolar (Lei 51/2012) é a pedra angular de qualquer reforma do ensino.

Ideias-chave

> Gestão financeira danosa do Ministério da Educação.

> Solução de problemas da carreira docentes e da falta de apoios a alunos e famílias.

> Revisão do Estatuto do Aluno e Ética Escolar (Lei 51/2012)

Inês Sousa Real

Porta-voz e deputada do PAN

Mudança

É fundamental a valorização do ensino público em Portugal, o que passa por resolver as condicionantes que originaram o envelhecimento do corpo docente, a insuficiência de profissionais e uma carreira cada menos apelativa. Em paralelo, é forçosa uma mudança na política de educação, sob pena de hipotecarmos o futuro do país. Desde logo, importa mudar o sistema de avaliação dos docentes, o qual impede que os profissionais se sintam reconhecidos pelo trabalho que desenvolvem, além de os aprisionar num nível de valorização salarial do qual é difícil saírem. Importa assim anular o mecanismo de vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões. É preciso também alterar o sistema de bonificação previsto no estatuto da carreira quanto aos professores que entendam obter o grau de mestre/doutor para efeitos de progressão.Para muitos, o exercício da profissão implica ainda, por força dos modelos concursais, concorrer para locais afastados dos locais de residência, ficando a seu cargo o custeio das despesas. É assim importante aprovar um mecanismo de compensação pecuniária para o custeio das despesas com habitação.

Uma educação de qualidade e para todos é um fator-chave para a formação cívica, para fugir ao fosso das desigualdades socioeconómicas e fazer face a questões estruturais como as alterações climáticas. Tal só se alcança com um modelo escolar mais humanizado, inclusive ao nível dos conteúdos pedagógicos.

Mudanças

> Uma educação de qualidade e para todos é um fator-chave para a formação cívica.

> É forçosa uma mudança de política.

> Prioritário resolver as condicionantes que originaram o envelhecimento do corpo docente, a insuficiência de profissionais e uma carreira cada menos apelativa.

Margarida Balseiro Lopes

Vice-presidente do PSD

SOS

Os últimos três anos foram marcados pelo funcionamento disfuncional das escolas. Primeiro com a pandemia, tendo Portugal sido um dos países da UE que teve as escolas mais tempo fechadas no ensino básico, e nos últimos meses com sucessivas greves e manifestações. O que se passou compromete a aprendizagem dos alunos. Em causa está a destruição da Escola como elevador social. Ou seja, os alunos cujos pais têm recursos para mitigar os danos na aprendizagem vão tendo solução. O problema reside nos alunos de contextos socioeconómicos mais desfavorecidos, a quem o Governo não tem dado a devida atenção. Ignorar o problema é abandonar esta geração de crianças e jovens.

Sem valorizar a carreira dos professores será inviável contrariar esta realidade. Mas também não o faremos sem dados que nos permitam ter a radiografia do sistema educativo. Depois do desmantelamento a que assistimos desde 2016 dos principais instrumentos de avaliação, só recuperando provas em cada final de ciclo será possível ajudar e apoiar os alunos com mais dificuldades e cuja aprendizagem foi comprometida. Há, por fim, duas apostas que têm de ser feitas: concentrar esforços na recuperação da aprendizagem dos alunos e reforçar os apoios aos mais vulneráveis. O tempo é mesmo de emergência na Educação.

Essencial

> Valorização da carreira dos professores.

> Avaliação, extensão e reformulação do Plano de Recuperação de Aprendizagens dos alunos.

> Reforço das verbas para uma ação social mais justa.