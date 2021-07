Quatro portugueses detidos por suspeita de violar duas jovens em Gijón são inquiridos amanhã

Os quatro portugueses detidos no sábado por suspeita de abuso sexual, cometido contra duas jovens espanholas, de 22 e 23 anos, numa pensão de Gijón, em Espanha, são inquiridos na segunda-feira em tribunal, indicou a EFE.

Segundo adianta a agência noticiosa, citando fontes judiciais locais, os quatro suspeitos permanecem detidos numa esquadra, após o tribunal de instrução criminal de Gijón ter deliberado prolongar a detenção provisória enquanto se aguarda a disponibilização de toda a documentação relativa ao caso de abuso sexual, nomeadamente relatórios clínicos e indicação das lesões sofridas.

Inicialmente, esperava-se a inquirição dos detidos ainda durante o fim de semana.

As duas mulheres, uma delas de Gijón e uma outra da cidade de Bergara, denunciaram a agressão sexual na esquadra policial às 06:30 de sábado, explicando que tinham conhecido um homem num bar e que viajaram com ele para a pensão onde este estava hospedado, para um encontro sexual.

Segundo o relato das vítimas, no caminho para a pensão juntou-se um outro homem e, ao chegarem à sala, encontraram dois outros portugueses que as obrigaram a manter relações sexuais com todos eles.

Posteriormente, as jovens foram transferidas para o hospital de Gijon para serem submetidas a um exame médico.

Várias organizações convocaram para segunda-feira à tarde uma manifestação de protesto e indignação, em frente à Câmara Municipal de Gijón.