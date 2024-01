Ericeira, Madalena, Manteigas e Sortelha recebem prémio de "Melhor Aldeia Turística 2023"

As quatro localidades portuguesas estão entre as 54 distinguidas como melhores destinos rurais de todo o mundo. A vila de Sortelha, no distrito da Guarda, é a terceira da Rede de Aldeias Históricas de Portugal galardoada com este prémio, que vai na terceira edição.