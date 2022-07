Quatro grandes fogos continuam ativos com mais de mil operacionais destacados

Quatro grandes incêndios continuavam às 07:00 ativos em Portugal continental, nos distritos da Guarda, Bragança, Aveiro e Santarém, e neste, o número de feridos ligeiros subiu para seis, de acordo com informação da proteção civil.

Às 07h00, quase 1.400 operacionais combatiam estes quatro fogos, em Ourém (distrito de Santarém), Benespera (Guarda), Carrazeda Ansiães (Bragança) e Sever do Vouga (Aveiro).

Os trabalhos de combate ao incêndio florestal que deflagrou na tarde de quinta-feira no concelho de Ourém (Santarém) decorrem "um pouco mais favoravelmente" disse à Lusa David Lobato, do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

"Houve aqui alguma entrada de humidade em termos meteorológicos", justificou, realçando que o fogo causou "quatro feridos leves e dois assistidos".

Pelas 05:30, encontravam-se 424 operacionais, apoiados por 121 viaturas no local, ainda segundo David Lobato, realçando que já não havia "habitações em risco" e a circulação na área estava "praticamente normalizada".

O incêndio que deflagrou às 14:11 de quinta-feira na freguesia de Benespera (Guarda), numa zona de mato, também continuava ativo, com 333 operacionais e 103 viaturas destacados no combate às chamas, indicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local.

"Para já, os trabalhos continuam a decorrer, embora favoravelmente", referiu a mesma fonte, apontando que, na área, "o trânsito esta a circular normalmente".

Os incêndios de Carrazeda de Ansiães e de Sever do Vouga também ainda não estavam controlados, de acordo com atualizações dos comandos distritais de operações de socorro de Bragança e de Aveiro, respetivamente.

O incêndio florestal que deflagrou pelas 15:54 de quinta-feira em Marzagão, no concelho de Carrazeda de Ansiães, onde chegaram a estar envolvidos três meios aéreos, estava a ser combatido por 171 operacionais apoiados por 57 viaturas.

Já de acordo com o CDOS de Aveiro, pelas 05:50, encontravam-se 378 operacionais e 116 viaturas a combater o incêndio florestal que teve início às 12:18 de quinta-feira em Sever do Vouga e passou para o concelho vizinho de Águeda.

Mais de 70 concelhos de 11 distritos em perigo máximo

Mais de 70 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Leiria, Coimbra, Viseu, Castelo Branco, Portalegre, Guarda, Vila Real, Bragança e Faro apresentam esta sexta-feira um perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.

De acordo com a previsão do IPMA, o perigo de incêndio vai agravar em algumas regiões do continente pelo menos até terça-feira.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Nos próximos dias, Portugal continental irá enfrentar uma situação de tempo quente persistente, que deverá dar origem a uma onda de calor em muitas áreas do território.

A previsão aponta para uma subida dos valores de temperatura, em especial da máxima, esperando-se valores acima de 35 graus Celsius na generalidade do território, podendo atingir valores superiores a 40 graus no interior, em especial na região sul e nos vales do Tejo e Douro.

Face às previsões meteorológicas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil colocou seis distritos de Portugal continental em alerta laranja, o segundo mais elevado, a partir de hoje devido ao risco elevado de incêndio florestal.

Segundo a ANEPC, Viseu, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Santarém são os seis distritos em alerta laranja, enquanto os restantes 12 vão estar em alerta amarelo, o terceiro mais elevado.

Na quinta-feira, o Ministério da Administração Interna (MAI) decretou a situação de alerta devido ao "significativo aumento do risco de incêndio rural". O alerta começou Às 00:00 de hoje e vai vigorar até 15 de julho.

"Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio rural, os ministros da Defesa Nacional, da Administração Interna, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e da Alimentação determinaram hoje a declaração da situação de alerta em todo o território do continente", referia um comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI).

O MAI avançava que a declaração surge na sequência da elevação do Estado de Alerta Especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), em todos os distritos do território continental.