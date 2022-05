Quase 40% dos portugueses acreditam que guerra vai durar mais de um ano

Mais de três meses depois do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, são cada vez mais os portugueses que acreditam que a guerra vai durar mais de um ano. Em março eram 16%, este mês são 39%. Mais do dobro, de acordo com os dados da sondagem sobre o conflito feito pela Aximage para o DN, JN e TSF. São também cada vez mais os que dizem sentir o impacto da guerra na sua vida particular (passou de 59% em março para 82% em maio), especialmente através da perda do poder de compra.

A percentagem dos que têm a expectativa de que a guerra vai durar entre seis meses e um ano também duplicou: passou de 13% em março, subiu para 22% em abril e atingiu os 26% em maio. Naturalmente em sentido inverso, quase caiu para metade os que acreditam que a invasão vai durar menos de seis meses - eram 30% dos inquiridos em março, subiram para 31% em abril, mas diminuíram para 18% em maio.

Os que dizem sentir o impacto da guerra cresce consecutivamente desde o início da sondagem, numa tendência consolidada: 59% dos inquiridos responderam que sim em março, 76% em abril e 82% em maio. Os efeitos são mais apontados pelas mulheres (87% das que responderam ao questionário contra 77% dos homens), por inquiridos com mais de 50 anos (por 93% dos que têm entre 50 e 64 anos e por 76% dos que têm mais de 65 anos) e da Área Metropolitana do Porto (88%) e da Região Centro (77%).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A perda do poder de compra foi o principal efeito apontado por 75% dos que responderam sentir impacto (em abril tinham sido 70%). Mais uma vez, especialmente pelos que têm mais de 50 anos (83% entre o grupo dos 50 aos 64 anos e 86% pelos que têm mais de 65 anos). Quanto a outras consequências, como deixar de comprar alguns produtos ou passar a andar de transportes públicos registaram-se diminuições ligeiras relativamente ao mês passado: passou de 17% para 16% os que assumiram reduzir as compras; e de 2% para 1% os que deixaram de usar o carro.

Mais sanções

Mais de metade dos inquiridos (55%) considera que a ajuda da União Europeia ao povo ucraniano "é suficiente", principalmente as mulheres (57% contra 53% dos homens), os que têm mais de 65 anos (70% deste grupo) e vivem nas regiões Centro (67%), Sul e ilhas (59%). Em março, recorde-se, a opinião quanto ao apoio dividia os portugueses: 51% consideravam suficiente, 49% não.

Entre os 45% que consideram que os 27 Estados-membros não estão a fazer o suficiente, 54% (eram 51% em março) defendem que devem ser aprovadas sanções mais severas à Rússia no plano financeiro e económico. Diminuiu no último mês, de 38% para 34%, a percentagem de portugueses que concorda com a suspensão da compra de carvão, petróleo ou gás russos, independentemente das consequências na economia europeia. Já a nacionalização de empresas russas na UE ganhou adeptos, passando de 11% para 12%.

A confiança na Aliança Atlântica caiu 14 pontos percentuais, de 63% em março para 49% este mês (somando que manifestam ter "grande", 34%, e "muito grande confiança", 11%). Apesar de se manter em níveis baixos, os portugueses registaram uma subida na confiança de que os líderes europeus contribuirão para a resolução do conflito: 22% responderam ter "grande" confiança e 7% "muito grande", totalizando 29%, enquanto em abril eram 24%.

A sondagem da Aximage foi feita a partir de 805 entrevistas, entre 19 e 24 de maio.

FICHA TÉCNICA:

A sondagem foi realizada pela Aximage para o DN, TSF e JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre a guerra Rússia/Ucrânia. O trabalho de campo decorreu entre os dias 19 e 24 de maio de 2022 e foram recolhidas 805 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, obtida através de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, grupo etário e escolaridade. Para uma amostra probabilística com 805 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,017 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 3,45%). Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.

alexandra.inacio@jn.pt