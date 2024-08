Quantidade de água subiu em nove as bacias hidrográficas e desceu em três

Os armazenamentos de outubro de 2023 por bacia hidrográfica apresentaram-se em geral superiores às médias de armazenamento de outubro (1990/91 a 2022/23), exceto para as bacias do Sado, Guadiana, Mira, Ribeiras do Algarve e Arade.