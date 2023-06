"Quando há problemas, temos de ser incisivos nas soluções e não nos preocuparmos com egos"

O diretor do Serviço de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria (HSM), Diogo Ayres Campos, foi exonerado nesta segunda-feira à tarde pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), presidido pela ex-bastonária dos farmacêuticos, Ana Paula Martins, por discordância em relação ao novo projeto para a área dos blocos de partos, enfermarias de puerpério e neonatologia.

No comunicado divulgado, o CHULN refere que "a direção do Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina de Reprodução tem vindo a assumir posições que, de forma reiterada, têm colocado em causa o projeto de obra e o processo colaborativo com o Hospital São Francisco Xavier, durante as obras da nova maternidade do HSM".

Mas a exoneração já está a gerar polémica e a ter dimensão política, vindo já um dos partidos com assento parlamentar, o Iniciativa Liberal, pedir explicações, por considerar que a "discordância" não justifica a decisão do CHULN.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O novo diretor do serviço, Alexandre Valentim Lourenço, nomeado interinamente para o cargo, que vai acumular com a função de diretor do Serviço de Ginecologia, já também afirmar que o mais importante agora "é fazer o que há a fazer no interesse das nossas grávidas e na preservação das boas equipas que Santa Maria tem", sublinhando que o foco é o projeto de "uma maternidade maior e melhor do que aquela que tínhamos, porque se já a tivéssemos já estaríamos a dar mais respostas".

Ao DN, o médico, que também foi presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos, assumiu que "o verão não vai ser fácil, porque as condições que temos hoje são as mesmas que tínhamos há um ano. Por isso, é que temos de unir esforços e tomar medidas com tempo, o que não aconteceu em 2022".

A direção de Obstetrícia estava a cargo do médico Diogo Ayres de Campos - que foi nomeado também há um ano, pela então ministra Marta Temido, para o cargo de Coordenador da Comissão de Resposta Urgente para a área da Obstetrícia - o qual tem vindo a criticar o modelo de encerramento rotativos de maternidades traçado pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), liderada por Fernando Araújo.

Na opinião de Diogo Ayres Campos este "modelo não é defensável num país europeu". Esta posição, que foi assumida anteriormente, bem como os riscos que se podem correr com as transferências de grávidas daquele serviço para outras unidades estão explanados numa carta entregue à administração do CHULN por quase todos os médicos do serviço de Obstetrícia, em que o primeiro signatário é o próprio Diogo Ayres Campos. Aliás, terá sido esta iniciativa que levou à sua exoneração, por "falta de confiança em levar para a frente o novo projeto".

Segundo apurou o DN, a DE-SNS tem vindo a reunir desde maio com todas as maternidades da ARS de Lisboa e Vale do Tejo para apurar a capacidade de cada uma em termos de condições e de recursos para definir a concentração de meios. O plano final foi anunciado recentemente e deveria juntar as equipas das Caldas da Rainha em Leiria, do Barreiro e Montijo em Setúbal e em Almada e de Santa Maria em São Francisco Xavier.

Neste último caso, a concentração de recursos humanos seria a partir de 1 de agosto, altura em que os blocos de Santa Maria deveriam encerrar para o início das obras. Ao que explicaram ao DN, a DE-SNS avaliou a capacidade do serviço do Hospital São Francisco Xavier e considerou que tinha condições físicas para garantir a assistência em trabalho de parto às grávidas acompanhadas em Santa Maria, devendo apenas chegar-se a um acordo em relação à colaboração em termos de recursos humanos médicos.

"Do nosso lado, temos tudo pronto em relação ao que nos foi pedido em termos de adaptação das condições físicas para começarmos a receber mais grávidas."

O diretor de Serviço de Obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier (HSFX), Fernando Cirurgião, garante ao DN que, "do nosso lado, temos tudo pronto em relação ao que nos foi pedido em termos de adaptação das condições físicas para começarmos a receber mais grávidas", especificando até que a maternidade do HSFX, desde que foi criada, tem uma capacidade para 4000 a 4500 partos, sendo verdade que tem estado subaproveitada", mas tal "também se deve, em parte, ao número de recursos humanos, já que Santa Maria e a Alfredo da Costa têm muito mais do que nós".

Portanto, sublinha Fernando Cirurgião, "em relação às condições físicas cumprimos tudo o que nos foi pedido e estamos totalmente disponíveis para trabalhar colaborativamente para que a equipa de Santa Maria tenha uma nova maternidade". No fundo, "a nossa missão é ajudá-los a ter uma nova casa, que é um projeto ambicioso, excelente, interessante, construído de raiz".

O que falta agora é chegar a um consenso quanto à distribuição dos recursos médicos obstétricos, porque em relação "aos médicos anestesistas e às equipas de enfermagem já está tudo tratado", confirmam os dois diretores de serviço.

Para que tal aconteça Alexandre Valentim Lourenço e Fernando Cirurgião vão reunir amanhã para conversarem e "fazerem o primeiro trabalho técnico. O objetivo é perceber o que cada um tem para oferecer e o que se pode fazer pelas nossas grávidas durante o tempo em que Santa Maria estiver em obras. Temos de avaliar e depois apresentar um plano à administração e à DE-SNS. Mas vamos unir todos os esforços", assegura o médico de Santa Maria, defendendo mesmo que "quando os problemas chegam às grandes maternidades temos de ser muito incisivos nas soluções que procuramos face aos objetivos que temos. Não podemos estar preocupados com egos pessoais. O importante é trabalharmos no interesse das grávidas, da melhor assistência e na preservação das equipas. Santa Maria tem uma excelente equipa que levou anos a construir e esperamos estas situações conflituantes não levem à sua delapidação".

De acordo com a data definida pela DE-SNS, ambos os hospitais têm pouco mais de um mês para se prepararem para o novo modelo de funcionamento, e o DN questionou Alexandre Valentim Lourenço sobre se iria pedir o adiamento desta data. "Só depois de reunir com o Dr. Fernando Cirurgião do HSFX é que saberei qual é a capacidade deles e a nossa para vermos se é possível avançar com esta data, mas posso dizer que vamos fazer todo o esforço para que a assistência seja a adequada no tempo certo".

O ginecologista-obstetra faz questão de sublinhar que "em momentos de crise temos de colaborar todos uns com os outros, médicos, hospitais e direção executiva num regime alinhado e colaborativo. Esta é a minha visão e sempre foi".

"Se não as tivermos (equipas), e como já foi dito por elementos do Governo, e se for estritamente necessário, teremos de recorrer à medicina privada para colmatar as insuficiências."

Os blocos de parto de Santa Maria irão encerrar para obras, mas Alexandre Valentim Lourenço lembra que as restantes áreas do Serviço de Obstetrícia e de Ginecologia não vão fechar. "O Hospital Santa Maria não vai fechar este departamento, vamos ter urgência aberta, vamos operar doentes e acompanhar grávidas, que normalmente são de alto risco, só que no momento do parto estas irão para outra unidade". Ou seja, "vamos colaborar de acordo tendo em conta as nossas capacidades, porque precisamos de obstetras e de ginecologistas em número suficiente para as necessidades do Santa Maria".

Como já referiu o diretor interino de Obstetrícia, o passo seguinte será trabalhar em prol "da segurança e em cuidados de qualidade às utentes", sendo que tal impõe "a manutenção das boas equipas que o serviço tem, porque uma coisa está ligada à outra, mas se não as tivermos, e como já foi dito por elementos do Governo, e se for estritamente necessário, teremos de recorrer à medicina privada para colmatar as insuficiências. Não é isso que quero, porque sou um defensor acérrimo do SNS, mas em momentos de crise todas as armas são importantes para proteger a população. Não queremos é que as grávidas sejam transferidas no momento do parto de um lado para o outro, queremos que vão logo para uma unidade que as possa receber", conclui Valentim Lourenço.