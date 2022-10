Qual é o papel da mulher para a democracia e a paz?

O documentário "O que podem as palavras?" inaugura esta terça-feira o Fórum da Igualdade, Encontro Feminista, em Guimarães. Explica como Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta escreveram Novas Cartas Portuguesas e o que representou a sua publicação, dois anos antes do 25 de Abril.

Entre os temas em discussão vai estar em destaque o papel das mulheres para a democracia e a paz. Debates numa atualidade em que uma mulher é morta no Irão por não cobrir o cabelo e as mulheres são a maior fatia dos refugiados da guerra da Ucrânia.

O encontro começa da mesma forma que o de Angers, em França, sobre a mesma temática, com homenagem às "Três Marias". Ambos os eventos integram a Temporada Cruzada Portugal-França.

O que podem as palavras, realizado por Luísa Sequeira e Luísa Marinho, estreou este mês na 20.ª edição do Festival Internacional de Cinema DocLisboa e é o pontapé de saída da segunda parte do Fórum da Igualdade, ao fim do dia de hoje, no Teatro Jordão.

"O Fórum da Igualdade/Encontro Feminista é o evento português de resposta à iniciativa francesa nesta troca de experiências proposta pela Temporada Cruzada. Em Angers assumiu-se que se faria a segunda parte em Portugal e que seria um encontro feminista", explica Sandra Ribeiro, presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade (CIG), a organização.

O livro das "Três Marias" volta a ser debatido na quarta-feira, numa mesa intitulada: "Novas Cartas Portuguesas 50 Anos". E Maria do Céu Cunha Rego, jurista e ex-secretária de Estado para a Igualdade, falará sobre os direitos que as mulheres conquistaram desde então.

"Democracia e paz", "Feminismos e os novos desafios da sociedade", "O papel fundamental dos homens feministas" e "Igualdade na educação e na cultura" são os restantes temas para discussão. Nos debates participam peritos, ativistas e políticos, sendo o último na quinta-feira de manhã.

A presidente da CIG realça a transversalidade dos participantes. "Têm dedicado grande parte dos seus trabalhos a estas matérias", bem como os dirigentes, particularmente a nível educativo e cultural. "Pretendemos trazer para esta questão a educação e a cultura, no sentido mais amplo, por ser este o caminho no progresso para a igualdade entre homens e mulheres."

Esperam que uma das consequências destes encontros seja um maior compromisso dos governos dos dois países na promoção da igualdade de género, inclusão social e diversidade de género.

A Temporada Cruzada teve início em fevereiro deste ano e termina no final deste mês, num intercâmbio com o objetivo de fortalecer os laços entre Portugal e França. A cultura teve especial destaque nos 450 eventos realizados ao longo de nove meses.

No Fórum estarão presentes governantes, franceses e portugueses, com responsabilidades nos assuntos parlamentares, educação, cultura e igualdade. Encerram os trabalhos Emmanuel Demarcy-Mota, presidente da Temporada Portugal-França 2022, a comissária portuguesa Manuela Júdice e a francesa Victoire di Rosa, além da presidente da CIG, Sandra Ribeiro.

