Páscoa em Casa. PSP avisa que vai reforçar fiscalização na via pública

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou esta quinta-feira que vai levar a cabo a operação #PáscoaemCasa para garantir o cumprimento da proibição de circulação entre concelhos.

A PSP anunciou que "estará mais presente na via pública" entre as 0.00 de 26 de março e as 0.00 de 5 de abril, "para apoio à população e fiscalização do cumprimento das normas em vigor no atual estado de emergência, particularmente nos locais de maior concentração (potencial) de pessoas, nomeadamente nos interfaces dos meios de transporte coletivo, principais eixos rodoviários, nós de circulação inter concelhia, parques e zonas ribeirinhas e outros que, pelas características naturais, potenciem forte afluxo de pessoas".

A PSP recorda que é proibida a circulação entre concelhos entre as 0.00 de 26 de março e as 0.00 de 5 de abril, salvo deslocações para o trabalho, razões de saúde e outros motivos de caráter urgente e imperioso devidamente previstos na legislação em vigor.

A força de autoridade frisa ainda que a população "deverá continuar a observar o dever geral de recolhimento", que os cidadãos que necessitem de se deslocar por motivos profissionais ou por outros motivos que se façam acompanhar de declaração da entidade empregadora ou de um comprovativo da necessidade dessa deslocação.

"A organização de festividades ou concentrações de pessoas por motivos festivos ou de efeméride, constitui um risco potencial muito relevante contra a saúde pública, não devendo os cidadãos participar neste tipo de eventos", pode ler-se num comunicado enviado às redações, em que é apelado "ao cumprimento das normas legais em vigor e indicações dos seus polícias, bem como a observação dos conselhos da Direção Geral de Saúde, acautelando as medidas de higiene e segurança sanitária".