Psicóloga Rute Agulhas vai liderar nova comissão sobre casos de abusos na Igreja

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) confirmou que a psicóloga Rute Agulhas, colunista do DN, vai coordenar a nova comissão de acompanhamento das vítimas de abuso no seio da Igreja Católica.

A 3 de março, os bispos portugueses, após uma reunião destinada a analisar o relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, anunciaram a disponibilidade para criar "um grupo específico, que será articulado com a Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis", que é liderada pelo antigo procurador-geral da República José Souto Moura.

A constituição deste novo organismo e o seu projeto serão analisados na Assembleia Plenária da CEP, que se realiza em Fátima, entre os dias 17 e 20 de abril.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em comunicado, a CEP informa que, "dando seguimento às decisões tomadas na Assembleia Plenária extraordinária do passado dia 03 de março, o nome da psicóloga Rute Agulhas foi apontado, pelo Conselho Permanente da CEP e após consulta aos Bispos diocesanos e auxiliares, para coordenar o grupo operativo que será responsável pelo acolhimento e acompanhamento das vítimas de abusos no seio da Igreja Católica em Portugal, em articulação com a Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas".

A psicóloga integra a Comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis do Patriarcado de Lisboa.

O novo organismo vem, em certa medida, substituir a Comissão Independente liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht que, ao longo de quase um ano, validou 512 dos 564 testemunhos recebidos, apontando, por extrapolação, para um número mínimo de vítimas da ordem das 4.815.

Vinte e cinco casos foram reportados ao Ministério Público, que deram origem à abertura de 15 inquéritos, dos quais nove foram já arquivados, permanecendo seis em investigação.

Estes testemunhos referem-se a casos ocorridos entre 1950 e 2022, período abrangido pelo trabalho da comissão.

Na sequência destes resultados, algumas dioceses afastaram cautelarmente do ministério alguns padres.

Em comunicado, Rute Agulhas confirma "ter sido convidada para coordenar um grupo que será responsável pelo acolhimento e acompanhamento das vitimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Portugal", acrescentando que estão ainda "previstos outros objetivos e ações, em articulação com a Equipa de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas."

A psicóloga diz que "a equipa está ainda em fase de constituição e mais detalhes serão divulgados após a CEP, bem como a data e local de apresentação pública do grupo."