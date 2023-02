PS quer ouvir Graça Greitas no Parlamento sobre acesso à interrupção da gravidez

Os deputados do Partido Socialista, na sequência da manchete do Diário de Notícias deste sábado - "Hospitais Públicos violam lei do aborto" - querem ouvir a Graça Freitas para esclarecer se está posto em causa o acesso das mulheres ao direito universal à interrupção da gravidez.

"Nesse sentido, os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista vão entregar um requerimento para que a Diretora Geral da Saúde vá ao Parlamento, com caráter de urgência, para prestar esclarecimentos sobre a referida notícia que dá conta da existência de constrangimentos em alguns hospitais no acesso à interrupção da gravidez", refere um comunicado do grupo parlamentar do PS.

O mesmo documento refere que os deputados do PS "defendem que o direito à Interrupção da gravidez é um direito universal, de resto consagrado na lei, que tem de ser assegurado". "Por isso, e apesar de fazerem uma avaliação positiva da implementação das políticas públicas nesta matéria, os deputados querem saber se as situações descritas na notícia correspondem à realidade e se se circunscrevem aqueles hospitais, defendendo, ainda que, a verificar-se, têm de ser rapidamente corrigidas."

"Não admitimos retrocessos nesta matéria, e queremos ter a certeza de que nenhuma mulher está a ser impedida de aceder à interrupção da gravidez, nos termos legais, como é seu direito. A Senhora Diretora Geral da Saúde terá, no Parlamento, a oportunidade de prestar esclarecimentos sobre o trabalho que está a ser desenvolvido pelos Hospitais e pela própria Direção Geral de Saúde", afirma Maria Antónia Almeida Santos, vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para área da saúde, citada pelo mesmo comunicado.