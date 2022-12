Proteção Civil garante que "foram tomadas as medidas necessárias" na quarta-feira

O comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), André Fernandes, garantiu hoje que "foram tomadas as medidas necessárias" na quarta-feira, quando a chuva intensa que caiu durante a noite provocou inundações em várias zonas do país.

"A situação foi acautelada, foram emitidos avisos à população, foram também feitas comunicações à imprensa. [...] Foram tomadas as medidas necessárias", disse o comandante da ANPC, em conferência de imprensa, sobre o previsível agravamento da situação meteorológica a partir da próxima madrugada.

Em conferência de imprensa, na quinta-feira, a diretora do serviço municipal de Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins, referiu que o aviso vermelho do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) surgiu às 23:00 de quarta-feira, sendo que a chuva intensa começou sensivelmente entre as 21:00 e as 22:00.

"Na altura, de facto, foram feitos os avisos à população", vincou hoje o comandante da ANPC.

O IPMA elevou hoje para laranja o aviso em vigor para os distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria devido à chuva forte prevista para a meia-noite de domingo, devido à previsão de chuva forte e persistente.

Entretanto, o IPMA elevou, desde o início da manhã de hoje, para os 18 distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve, chuva persistente, ventos fortes, e tambem agitação marítima.

A ANPC decidiu decretar o estado de alerta especial de nível amarelo para o todo dispositivo do continente, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

Segundo André Fernandes, a atenção será "redobrada nas zonas que já foram afetadas" para que se mantenha o nível de prontidão.