Proteção Civil avisa que volta a haver risco de inundações em meio urbano

O comandante nacional da Proteção Civil, André Fernandes, admitiu este domingo ser expectável que ocorram níveis de precipitação idênticos aos da semana passada e anunciou estado de alerta especial amarelo para nove distritos de Portugal.

"A precipitação será intensa, o Instituto do Mar e da Atmosfera já emitiu quer avisos amarelos quer avisos laranja", para alguns dos distritos do país e "portanto é expectável que possam ocorrer alguns quantitativos semelhantes aos da semana transata", afirmou aquele responsável da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEC).

Por isso, André Fernandes apelou para que as pessoas se autoprotejam perante o risco de inundações em meios urbanos existente durante o dia de segunda-feira e a madrugada de terça-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Num 'briefing' à comunicação social ao início da noite, o comandante nacional, André Fernandes, alertou para a possibilidade, face a uma precipitação elevada, não só "de cheias nos rios, mas acima de tudo daquilo que são as inundações em meio urbano".

"Aqui um aviso especial para aquilo que são as áreas urbanas da região norte, da região Centro, e Lisboa e Setúbal", especificou.

Assim, a ANEC pede à população que no dia de amanhã e madrugada de terça-feira adote "medidas de autoproteção, face à previsão intensa [de precipitação] e acima de tudo também devido à saturação que os solos têm face à situação na semana transata".

Portanto, explicou o comandante André Fernandes, "as pessoas deverão adotar medidas de autoproteção e adequar a condução face à situação meteorológica adversa expectável e também monitorizar aquilo que são as áreas mais suscetíveis de terem deslizamento de terras e também evitarem comportamentos de risco na linha de costa, como afastarem-se e não procurarem as zonas de costa". Devem também limpar os circuitos de água, ou mesmo criar barreiras de proteção nas casas para a água não entrar, como chapas, referiu como exemplo.

Segundo André Fernandes "o período crítico desta precipitação começará ao final do dia desta segunda-feira, sendo que a altura crítica é na madrugada de dia 20, terça-feira", indicou.

O vento está de quadrante sul, com rajadas até 75 quilómetros hora no litoral e a agitação marítima também terá um agravamento a partir do dia de segunda-feira, referiu o comandante nacional da ANEC.

André Fernandes recordou que a Agência Portuguesa do Ambiente também emitiu, face a esta previsão de precipitação forte na região Norte e Centro, onde está incluída também a região de Lisboa e Vale do Tejo, "avisos para cheia" para as bacia hidrográfica do Minho, aqui com as áreas de maior risco Caminha, Monção e Valença, bem como para as bacias hidrográficas do Lima, na sua bacia do rio Vez, assim como para as do Cávado, Ave, do Douro, Vouga e Mondego.

Adiantando que face a esta precipitação intensa nas bacias hidrográficas do Tejo, Sado e Guadiana e ribeiras do Algarve poderá haver alguma situação mais crítica, mas apenas no dia 20.

"Nas bacias urbanas e em particular naquelas em que se faça sentir o efeito de maré, não é de excluir a possibilidade de inundações nas zonas historicamente vulneráveis", alerta.

Por tudo isto, a Proteção Civil "decidiu a emissão do estado de alerta especial amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Aveiro e Coimbra, Leiria, Viseu, Lisboa e Santarém", afirmou.

O responsável, que falava num 'briefing' ao início da noite na Proteção Civil, adiantou, no entanto, que ao longo do dia de segunda-feira a situação será avaliada e aquela entidade voltará a fazer uma comunicação do ponto de situação.

Para já, o responsável da ANEC admitiu que possa haver uma "melhoria do estado do tempo" a partir de quarta-feira.

A chuva intensa e persistente que caiu na terça-feira (dia 13) causou mais de 3.000 ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas, afetando sobretudo os distritos de Lisboa, Setúbal, Portalegre e Santarém.

A Proteção Civil registou mais de 7.950 ocorrências em território nacional, inclusive 4.841 inundações, e 88 desalojados desde as 00:00 do dia 07 e até às 08:00 do dia 15.