Perigo de inundações e deslizamento de terras

Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para as próximas 48 horas, precipitação, por vezes forte, vento e queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. A Proteção Civil avisa que poderá também verificar-se "desconforto térmico na população pela conjugação da temperatura mínima baixa e do vento".