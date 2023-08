Proposta final para rede de referenciação sem acordo de todo o grupo de trabalho

Há uma segunda proposta para a reforma dos serviços de Ginecologia e Obstetrícia de todo o país. O documento, elaborado pela Comissão de Acompanhamento de Resposta em Urgência para esta área, liderada pelo médico Diogo Ayres Campos, tem como objetivo criar uma rede de referenciação para estes cuidados, mas o primeiro texto, que contemplava a concentração e o encerramento de alguns serviços de urgência desta área, gerou de imediato polémica e a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) teve de vir a público dizer não fazer sentido uma solução tão radical.

Agora, e poucos meses depois, o mesmo grupo de trabalho - que foi nomeado há pouco mais de um ano, pela então ministra Marta Temido, precisamente para avaliarem a situação nesta área de cuidados e para encontrarem soluções para que não voltassem a ocorrer constrangimentos como os de há um ano, que levaram ao encerramento de alguns serviços de urgência por falta de médicos - apresenta nova proposta, já sem a solução anteriormente criticada, mas com outras medidas que também já estão a ser criticadas por elementos do próprio grupo e por considerarem que estão "desfasada da realidade atual" e "incoerentes".

Esta é, pelo menos, a opinião do diretor do Serviço de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier, Fernando Cirurgião, que integrava esta comissão, mas que pediu para sair, precisamente, "por não concordar com algumas das propostas vertidas no documento".

Conforme explicou ao DN, "o documento, em si, é interessantíssimo. Foi sendo criado com acrescentos e atualizações ao longo do tempo tendo ficado muito detalhado, mas, neste momento, peca por não traduzir o que é a realidade atual". Ou seja, "enferma de algumas incoerências em relação ao que são algumas realidades das instituições e o que cada uma pode dar, acabando por dar classificações de diferenciação às unidades que não refletem a sua realidade".

O diretor do Serviço de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital Santa Maria, Alexandre Valentim Lourenço assume desconhecer esta nova proposta, mas diz que "o mais importante agora é que a DE-SNS a analise e a discuta com os serviços para receber os seus inputs".

Os dois médicos concordam que "a criação de uma rede de referenciação para os serviços de Ginecologia-Obstetrícia é algo muito complexo e difícil", porque envolve os serviços e o que cada um deles pode dar, com base nos corpos clínicos e nas condições que têm, mas nem sempre há um equilíbrio entre estes dois níveis. "Há uns que têm corpos clínicos consolidados, mas que depois não têm condições para serem unidades de fim de linha. E há outras em que a situação é precisamente o contrário", explicou Fernando Cirurgião, dando como exemplo, a Maternidade Alfredo da Costa (MAC), sobre a qual diz ter "um corpo clínico muito consolidado", mas que assenta em cuidados sobretudo pensados para a criança e não para a mulher, "não tem uma unidade de cuidados intensivos para adultos. Se há um problema com uma das grávidas, esta tem de ser transferida para uma outra unidade. Portanto, tenho alguma dificuldade em aceitar que a MAC tenha a diferenciação de hospital de fim de linha quando não reúne todos os cuidados. Este é um dos exemplos que não faz sentido".

O ginecologista-obstetra, que integrava a comissão de acompanhamento desde o ano passado, tendo participado em primeiro lugar na proposta de solução para os serviços de urgência e até há pouco tempo na da rede de referenciação, considera que este segundo documento "reflete mais as opiniões e as críticas, muito individuais, de alguns elementos em relação aos serviços, do que propriamente à realidade destes e às necessidades da população".

Para o médico, "esta proposta tem como objetivo classificar as unidades de acordo com níveis de diferenciação para prestarem cuidados". E apresenta outro exemplo com que não concorda: "As unidades de neonatologia receberam uma diferenciação que lhes foi atribuída, não por critérios internacionais, mas por critérios muito específicos e até caseiros. E esta foi uma das críticas de várias unidades, que não integram o grupo de trabalho, à proposta quando tiveram conhecimento dela, dizendo que não veem os seus direitos nem a sua capacidade de funcionamento salvaguardados".

A notícia de que havia uma segunda proposta para a criação de uma rede de referenciação para os serviços de Ginecologia-Obstetrícia, entregue no final de julho à DE-SNS, foi ontem avançada pelo jornal Público. O coordenador da comissão, Diogo Ayres Campos, afirmou durante o dia a várias estações de televisão que se trata de um documento bem conseguido, pois reúne a opinião de representantes de serviços, de saúde, das Administrações Regionais de Saúde e de autoridades locais, esperando que seja publicado rapidamente. A DE-SNS vai analisar a nova proposta e isto também já suscitou críticas, no sentido em que é mais impasse na reforma desta área.

"Uma rede de referenciação é algo de muito complexo"

Para o diretor do Serviço de Ginecologia-Obstetrícia do Hospital Santa Maria, "a criação de uma rede de referenciação é sempre complexa, porque envolve não só a assistência em obstetrícia - que não é só o acompanhamento nos blocos de partos, mas também os exames diferenciados e as consultas de alto risco - e em ginecologia, tendo que contemplar nesta área os cuidados oncológicos, como o rastreio do cancro do colo do útero e sua relação com o da mama, e outros níveis de cuidados, como as cirurgias oncológicas e as uroginecológicas, e ainda há a medicina de reprodução. Tudo isto obriga à definição de vários níveis de diferenciação de cuidados e à canalização dos doentes para cada um dos níveis, não podemos estar todos a fazer a mesma coisa. Isto exige uma grande articulação e relacionamento entre serviços e hospitais. Por isso é que é a discussão sobre uma rede de referenciação é sempre tão complexa e polémica, mas o importante é que esta proposta seja discutida com transparência e clareza entre hospitais e DE-SNS, que é quem tem a visão global, do conjunto, porque cada hospital tem a sua perspetiva local".

Alexandre Valentim Lourenço diz que tem ouvido falar muito desta proposta, mas nunca a recebeu, o que "não abona muito em relação à forma como este processo foi conduzido", reforçando: "Acho que todos os serviços devem conhecê-la. É importante ouvir hospitais periféricos, como Évora e Portalegre, ou centrais, como Coimbra. Tem de haver inputs de cada serviço e o seu posicionamento. Eu preciso saber se vou ter, ou não, recursos para dar resposta ao que me é pedido nesta rede de referenciação".

O diretor do serviço do HSFX, que agora está a trabalhar em articulação com Santa Maria, devido ao encerramento do bloco de partos deste para obras, destaca ainda que um "documento como este é importante, porque no futuro poderia ser a base para definir as capacidades formativas em função da população em geral, mas, neste momento, não reflete o que é a realidade nacional e o interesse de cada uma das instituições. Isso ficou espelhado, porque houve logo pessoas dentro da própria comissão que criticaram a proposta".

Além do mais, sublinha Fernando Cirurgião, "estamos a assumir uma atitude de mudança que assenta em pressupostos do que algumas unidades podem vir a ter, mas que ainda não têm", relembrando que foram aprovados cerca de 30 milhões de euros para obras em quase todos os serviços de ginecologia-obstetrícia do país. "Uns precisam apenas só de make-up, mas outros vão levar obras profundas, como Santa Maria, que é uma unidade que vai ter uma importância tremenda".

A verdade é que não bastam só obras nos serviços. É preciso que estes tenham corpos clínicos consolidados. Por tudo isto Fernando Cirurgião considera que "o momento atual não é o melhor para se discutir uma proposta de rede de referenciação, há muita gente de férias. A atitude mais adequada é aguardar". O DN contactou a DE-SNS para obter mais esclarecimentos sobre esta nova proposta, mas não obteve resposta.