Profissão: cuidador. Há 200 mil em Portugal, com muitos deveres e poucos direitos

Apesar do estatuto já vigorar, os milhares de cuidadores informais que existem no país têm muito pouco suporte social e financeiro. No Dia do Cuidador, há cerca de 200 mil pessoas em Portugal que quase abdicam da vida em prol de quem lhes é próximo.