Professores planeiam entregar petição no Parlamento Europeu

A ideia de "rumar a Bruxelas" para "resolver problemas da educação em Portugal" começou num grupo de WhatsApp, com mais de mil docentes. João Afonso, um dos administradores do grupo e responsável pelo planeamento de voos e pelo trajeto da manifestação, explica ao DN que a decisão se prendeu com o facto de os docentes já não acreditarem "nas instituições portuguesas". "Há, na área da educação, um grande descontentamento e uma enorme sensação de injustiça e Bruxelas acaba por ser um farol. Grande parte de nós já não acredita nas instituições portuguesas. Daí que todos queiram rumar a Bruxelas. Estamos a ser acompanhados e guiados por gente que está connosco em Bruxelas. Por motivos óbvios e de salvaguarda de postos de trabalho de alguns não poderão ser indicados para já", adianta.

A comunidade entretanto criada no Facebook (Rumo a Bruxelas, com publicações com alcance médio de 1,75 milhões de pessoas) conta com mais de cinco mil membros, o que, segundo João Afonso, reflete o descontentamento da classe docente e "a necessidade de levar o Governo a retificar injustiças e políticas educativas erradas".

A data da manifestação foi definida, provisoriamente, para o próximo dia 28 de março, dia em que os docentes pretendem marcar presença em frente ao Parlamento Europeu. Os professores irão "fazer a entrega da petição com a presença de representantes da comunidade escolar de Portugal: docentes, alunos, assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos especializados, formadores, confederação de encarregados de educação e representantes políticos de cada família política com representação parlamentar".

"Vamos levar a nossa luta para além portas devido à intransigência do nosso Governo e alertar a Comissão para o Desporto e Educação do que se passa em Portugal", afirma a organização do grupo "Rumo a Bruxelas". João Afonso explica que "o documento assenta em todas as situações que envolvem injustiças e situações completamente inconstitucionais, de clara discriminação". E enumera: "Situações já apresentadas no nosso Parlamento e que continuam sem resolução, como o tempo de serviço congelado, o estrangulamento de carreiras, as situações de completa exploração, a aplicação da municipalização de forma encapuzada, entre outras reivindicações. Estamos saturados das injustiças e atropelos que existem na Educação e em toda a sua estrutura. Aos poucos foi-se criando um caldo que levou ao ponto de rutura existente", explica.

Ao que o DN apurou, dezenas de docentes já marcaram viagem para Bruxelas, numa iniciativa que consideram ser a melhor forma de luta "perante a intransigência do Governo Português".

Exigências da Comissão Europeia

Partiram da Comissão Europeia algumas das mudanças da situação dos professores contratados. A Norma Travão (uma regra de vinculação para os docentes que tenham três contratos seguidos em horário completo e anual), introduzida em 2015, surgiu de uma exigência daquele organismo, que considerou ilícita a aplicação de regras diferentes das existentes no país para qualquer empregador.

Mais recentemente, o mesmo organismo exigiu a correção de salários de docentes a contrato. Recorde-se que, em Portugal, os docentes contratados ganham sempre o mesmo valor independentemente dos anos de serviço, situação que levou a Comissão Europeia a abrir um procedimento contra o nosso país. Na mais recente proposta de alterações aos concursos, já está prevista a atualização salarial pelos anos de serviço prestado pelos docentes contratados. Contudo, estes só podem subir até ao 3º escalão, o equivalente a 8 anos de serviço, não se contabilizando os restantes.

Presidente do CDS-PP questiona Bruxelas

Esta semana, Nuno Melo, presidente do CDS-PP e eurodeputado e questionou Bruxelas sobre a discriminação na contabilização do tempo de serviço dos docentes, um dos motivos centrais da onda de protestos dos professores.

Na pergunta enviada à comissão, Nuno Melo, do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE), considerou que "existe uma dualidade de critérios na contagem do tempo de serviço congelado dos docentes" em Portugal continental e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Nestas, os docentes já recuperaram o tempo de serviço congelado. Já os professores do Continente têm seis anos, seis meses e 23 dias congelados. Nuno Melo considera tratar-se de uma "discriminação e violação do princípio da igualdade".

