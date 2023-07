Dois terços das bebidas espirituosas já disponibilizam informação sobre valor nutricional

Os produtores europeus de bebidas espirituosas alcançaram um objetivo significativo ao cumprir, com sucesso, o compromisso para com o cliente de informá-lo sobre os valores nutricionais e energéticos nos rótulos.

De acordo com um relatório divulgado pela spiritsEUROPE - organismo que representa os produtores europeus de bebidas espirituosas e do qual a ANEBE é membro -, cerca de 66% do volume total de bebidas espirituosas colocadas no mercado europeu disponibiliza o valor nutricional, informação sobre valor energético e lista de ingredientes, sendo expectável que a percentagem alcançada continue a aumentar.

De acordo com o mesmo relatório, também se verificam progressos no que diz respeito ao desenvolvimento e implementação de soluções digitais para disponibilizar informação ao consumidor.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os resultados alcançados pelos produtores europeus de bebidas espirituosas refletem o compromisso assumido no âmbito do Memorando de Entendimento (MoU) sobre Informação ao Consumidor, promovido spiritsEUROPE e pela Comissão Europeia em 2019. Este acordo voluntário plurianual fornece orientação clara sobre como disponibilizar informações nutricionais, valor energético e listas de ingredientes de bebidas espirituosas, que não são obrigatórias ao abrigo da atual regulamentação da UE.

"Apesar da difícil conjuntura do mercado e dos enormes desafios que têm surgido nos últimos anos, informamos com orgulho que o setor cumpriu os seus compromissos de rotulagem descritos no MoU", afirmou Manu Giró, presidente da spiritsEUROPE e CEO da MG Destilerías na Espanha, uma destilaria artesanal fundada em 1835.

"Também em Portugal disponibilizámos, de forma voluntária, a informação nutricional e o valor energético nos rótulos e nas plataformas digitais, o que demonstra que os nossos produtores de bebidas espirituosas estão empenhados em dar mais e melhor informação ao consumidor e também em acompanhar o avanço tecnológico, apesar do esforço financeiro que este processo implica", sublinhou João Vargas, secretário-geral da ANEBE.

Juntamente com esta conquista, registaram-se notáveis progressos na disponibilização de informações digitais sobre ingredientes, informações nutricionais e sobre energia ao consumidor. Trabalhando em estreita cooperação com o setor vitivinícola, os produtores de bebidas espirituosas conseguiram criar rótulos eletrónicos que permitem aos consumidores de toda a Europa aceder facilmente a informações específicas sobre o produto na sua língua materna através da tecnologia de código QR. Deste modo, o número de códigos QR impressos em rótulos está a aumentar substancialmente.

"Acreditamos convictamente nas vantagens dos rótulos eletrónicos no que diz respeito ao desperdício de embalagens, disponibilização de informações detalhadas e personalizadas aos consumidores, redução dos custos de produção e promoção da inovação. A nossa plataforma, U-label - desenvolvida em conjunto com os nossos colegas do setor vitivinícola - provou ser uma solução fácil de utilizar, permitindo a partilha de informação consistente e de melhores práticas com os nossos clientes em toda a União Europeia", afirmou Ulrich Adam, diretor-geral da spiritsEurope.

"Esperamos um rápido progresso nesta área e instamos a Comissão Europeia a adotar uma abordagem coordenada para a rotulagem digital em toda a União Europeia e a incluir regras claras sobre estas na próxima revisão do Regulamento sobre Informação Alimentar aos Consumidores", acrescentou Ulrich Adam.