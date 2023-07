Produtor de música MC Trevo baleado acidentalmente no Montijo

O produtor de música MC Trevo foi acidentalmente baleado no pescoço, este sábado à noite, em Afonsoeiro, no Montijo. De acordo com o JN, o homem foi transportado em estado grave para o Hospital São José, em Lisboa, onde permanece internado.

Ainda segundo o JN, a GNR foi chamada ao local cerca das 23.00 por causa de um desentendimento na rua de Macau, onde se registavam agressões com armas brancas e foram ouvidos disparos.

A GNR apurou junto de várias testemunhas que o produtor musical não estava envolvido nas agressões, tendo sido atingido por um disparo acidental. Foram identificadas cerca de três dezenas de pessoas.

MC Trevo, de seu nome Bruno Correia, foi assistido no local por bombeiros e INEM e depois transportado para o Hospital de São José, em Lisboa.

O JN adianta ainda que o produtor musical não corre perigo de vida.