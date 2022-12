Procurado homem de 78 anos desaparecido em Vouzela

Meios da GNR e dos bombeiros de Vouzela, distrito de Viseu, têm em curso uma operação de busca por um homem de 78 anos, doente de Alzheimer, desaparecido desde a tarde de sábado junto à aldeia de Moçâmedes.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viseu explicou que o alerta para o desaparecimento foi dado ao final da tarde de sábado e que os meios no terreno estão a bater "uma quinta de grandes dimensões", localizada junto à estrada nacional (EN) 16, para onde o desaparecido "costumava ir".

A mesma fonte notou, no entanto, que a área de buscas "é bastante vasta" e que os meios no terreno, que incluem cães de busca, da GNR, e operacionais dos bombeiros de Vouzela, serão reforçados, ao início da tarde deste domingo, com um veículo aéreo não tripulado, vulgarmente conhecido por drone.

A aldeia de Moçâmedes, onde o idoso reside, fica localizada na freguesia de São Miguel do Mato e dista cerca de dois quilómetros da EN 16 - que faz a ligação entre Vouzela, São Pedro do Sul e Viseu - numa zona que é ainda atravessada pelo rio Troço, afluente do Vouga.