Problemas técnicos e greve de professores levaram escolas a adiar Provas de Aferição

Feitas pela primeira vez em formato digital, as Provas de Aferição continuam envoltas em polémica. Depois de os diretores de escola terem lamentado o facto de as indicações sobre a instalação do servidor nos computadores dos alunos terem surgido de forma "tardia" - ao que o Ministério da Educação respondeu com a garantia de que estava tudo a postos para a prova de TIC, o que voltou a reiterar esta terça-feira quando questionado sobre as dificuldades que algumas escolas estavam a enfrentar - a realidade mostrou um cenário diferente com muitos alunos a não conseguirem fazer o exame.

Segundo soube o DN, várias escolas de norte a sul do país tiveram de adiar a Prova de Aferição por vários motivos. "Houve problemas para gerar a senha de TIC. Houve ainda muitas dúvidas e questões sobre o acesso porque este ano é o programa que cria a senha para os alunos entrarem e há ainda outra senha para abertura de prova. Essa, às 9.00 horas não funcionava. Entretanto, o secretariado de exames enviou nova senha porque a primeira tinha sido um lapso", explicou ao DN Arlindo Ferreira, diretor do Agrupamento de Escolas Cego do Maio, Póvoa de Varzim. A somar a estas dificuldades técnicas esteve ainda a greve de professores, não sujeita a serviços mínimos, o que levou as escolas a não terem condições para aplicar as provas. "No meu agrupamento, não se realizaram por causa da greve. Não havia professores, suplentes e vigilantes. Fizeram todos greve", sublinha o dirigente escolar.

Estes problemas, adiantou, levarão à necessidade de um novo calendário de provas. Uma tarefa "complicada" na reta final do ano letivo. "Se tiver de reagendar as provas, vai causar muito transtorno porque já tenho o calendário feito. A única forma de as aplicar é marcar em aulas de outras disciplinas, o que não é de todo o ideal", afirma Arlindo Ferreira. O responsável alerta ainda para a possibilidade de inviabilidade das provas, "a manter-se uma grande adesão de professores à greve", que termina a 26 de maio.

A presidente da Associação Nacional de Professores de Informática, Fernanda Ledesma, também deu conta de várias dificuldades na realização das provas de aferição. Problemas que, disse, podiam ter sido evitados.

Arlindo Ferreira alerta ainda para a "turbulência nas escolas", numa altura em que os diretores deviam já estar a preparar o próximo ano letivo. "É nesta altura que se avaliam projetos e se tomam decisões. Se o ambiente fosse tranquilo era isso que se faria. Não há grande espaço para isso. Será, talvez, um arranque do próximo ano mal preparado", conclui.

Opinião partilhada por Filinto Lima, presidente Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas (ANDAEP). "Todos estes problemas tiram muito tempo para preparar o próximo ano, que vai ser um ano de luta, como os sindicatos já alertaram. Está a criar ainda mais desgaste e precisávamos de paz e tranquilidade neste final de ano letivo. Este final continua agitado, depois de meses muito trabalhosos e emotivos", sustenta.

Mais de 250 mil alunos do 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade vão realizar as provas em formato digital.

Diretores "preocupados" com demissões no JNE

Todos os elementos dos agrupamentos de exames - responsáveis pela elaboração e classificação de provas - do Norte, Centro e Sul colocaram os cargos à disposição, desagradados com a "desconsideração pelo seu trabalho por parte do Ministério da Educação (ME)". Questionado pelo DN, o Ministério da Educação afirmou que "tem estado a acompanhar a situação das estruturas do Júri Nacional de Exames (JNE), estando envolvido na procura de soluções que venham a garantir o pleno funcionamento das mesmas". "No quadro atual, a realização das provas de aferição encontra-se assegurada, cumprindo-se a calendarização prevista", acrescentou o ME.

Contudo, as garantias dadas pela tutela não foram suficientes para tranquilizar os diretores de escolas. "Esta questão com JNE foi uma surpresa e o escalar do problema vai depender da rapidez com que a situação for resolvida e tem de ser resolvido rapidamente", alerta Filinto Lima. O presidente da ANDAEP sublinha que "o JNE tem um papel decisivo nas provas de 9.º ano e de secundário" e pede ao ME "uma solução urgente e rápida". "Esta estrutura é muito importante e tem de estar oleada e com os recursos humanos necessários para garantir a aplicação dos exames nacionais. É uma estrutura que está montada há muitos anos e que funciona bem. Com as demissões, a cada dia que passa aumenta a nossa preocupação em relação a este braço de ferro com o ME", conclui.

Para ajudar ao descontentamento dos diretores escolares, soube-se também que os dirigentes poderão ter de substituir os professores que faltem às provas de aferição devido às greves.

De acordo com uma mensagem a que o DN teve acesso, a presidência do JNE alega que os diretores das escolas do país "que tenham nomeado professores suplentes poderão substituir os professores efetivos que faltem, independentemente do motivo", uma vez que são os principais responsáveis "pelas medidas organizativas necessárias à realização das provas e exames".

Segundo o grupo apartidário de professores Missão Escola Pública, esta indicação do JNE que se aplica aos exames e provas nacionais "viola o direito à greve, um direito dos trabalhadores". Nesse sentido, o grupo de professores alerta para o Artigo 535.º do Código do Trabalho - "Proibição de substituição de grevistas" - que indica que "o empregador não pode, durante a greve, substituir os grevistas por pessoas que, à data do aviso prévio, não trabalhavam no respetivo estabelecimento ou serviço nem pode, desde essa data, admitir trabalhadores para aquele fim". "Os diretores não devem substituir os docentes que faltem, porque a lei não o permite, mas está a ser-lhes pedido para o fazerem", diz ao DN fonte da Missão Escola Pública, que alerta para esta ilegalidade no funcionamento das Provas de Aferição.

O braço de ferro entre os coordenadores de agrupamento de exames e o ME poderá pôr em causa a realização das provas, bem como a sua classificação. Os coordenadores de agrupamentos de exames têm vindo a mostrar desagrado desde o corte salarial, aquando da troika. À questão salarial somam-se pedidos para rever outras condições laborais, como a carga horária para os professores que são responsáveis pela elaboração dos exames em simultâneo com a sua atividade letiva nas escolas onde estão colocados. Ao que o DN apurou, o ME e os coordenadores de agrupamento de exames vão reunir-se para tentar chegar a um entendimento. Com Inês Dias

