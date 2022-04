Problema em radar do aeroporto de Lisboa causa atrasos

Uma falha do sistema de um dos radares do aeroporto de Lisboa provocou esta segunda-feira alguns atrasos nos voos, tendo sido possível aterrar todos os voos previstos e estando o problema quase resolvido, disse fonte oficial da NAV à Lusa.

Segundo a mesma fonte, um dos radares do Aeroporto Humberto Delgado começou a apresentar problemas cerca das 06:00, o que causou alguns atrasos, mas foi possível aterrar todos os aviões que tinham a chegada programada a Lisboa.

Até ao momento, o radar estava já a funcionar a 80%, sendo que, segundo a prestadora de serviços de navegação aérea, deverá estar a funcionar plenamente dentro de uma hora.

"A NAV Portugal registou hoje, ao final da madrugada, pelas 05:41, uma falha no sistema de gestão de tráfego aéreo que obrigou à ativação das medidas previstas para situações desta natureza de modo a assegurar a total segurança no transporte aéreo", lê-se num comunicado enviado pela prestadora de serviços de navegação aérea.

A falha no sistema ocorreu num horário com pouco tráfego, apontou a NAV, ainda assim, por segurança, foi implementada uma limitação da capacidade de escoamento de tráfego, que provocou "alguns atrasos nas primeiras horas da manhã".

"Apesar da falha pontual do sistema de gestão de tráfego aéreo, os procedimentos de segurança existentes para lidar com situações semelhantes garantiram que a segurança do tráfego nunca esteve em causa", assegurou a NAV.

Um avião da TAAG - Linhas Aéreas de Angola que fazia a ligação Luanda - Lisboa foi desviado para o aeroporto de Sevilha, devido à falha que afetou um radar do aeroporto de Lisboa, confirmou fonte da NAV.