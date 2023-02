Prisão preventiva para um dos quatro detidos no Barreiro por tráfico de droga

Um dos quatro detidos na quarta-feira no Barreiro, por suspeitas de tráfico de droga, ficou em prisão preventiva e outro com apresentações periódicas às autoridades, revelou esta sexta-feira à agência Lusa o Comando Distrital de Setúbal da PSP.

Segundo a mesma fonte, estes dois suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório judicial na quinta-feira à tarde, no Tribunal do Barreiro, prevendo-se que os outros dois detidos sejam ouvidos esta sexta-feira no mesmo tribunal.

Os quatro detidos por tráfico de droga, três homens e uma mulher, de idades compreendidas entre os 23 e os 51 anos, foram detidos quarta-feira de manhã, durante uma operação da PSP do Barreiro, no distrito de Setúbal, para dar cumprimento a cinco mandados de busca domiciliária e a cinco mandados de busca não domiciliária.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os detidos são suspeitos de envolvimento na venda direta aos consumidores de heroína, cocaína e haxixe, no bairro das Palmeiras, no Barreiro.

Na operação policial, além das quatro detenções, a PSP do Barreiro apreendeu também 1.346 doses de heroína, 105 doses de cocaína e 27 doses de haxixe, uma quantia de 2.500 euros em numerário, uma viatura ligeira, três balanças de precisão, dois telemóveis e diverso material utilizado no corte e separação de estupefacientes.