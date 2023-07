Prisão preventiva para suspeito de agredir centenas de mulheres em Lisboa

O homem de 29 anos que é suspeito de agredir centenas de mulheres em Lisboa nos últimos meses ficou agora em prisão preventiva, avança o Jornal de Notícias.

De acordo com a mesma fonte, o arguido agredia mulheres com pontapés, perseguia-as e ameaçava-as. Algumas vítimas apresentaram queixa e o agressor chegou a ser detido várias vezes, no entanto, saiu sempre em liberdade.

O homem tinha como principal alvo mulheres que circulavam "sozinhas em locais públicos" e agredia-as, "de forma gratuita e sem motivo aparente", de acordo com um comunicado da Procuradoria da Comarca de Lisboa.

Além disso, segundo a fonte, o suspeito dedicava-se "com regularidade à prática de crimes contra o património mediante o uso de violência".