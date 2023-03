Prisão preventiva para jovem suspeito de homicídio em confronto de grupos em Lisboa

Um jovem de 18 anos foi detido e encontra-se em prisão preventiva por estar "fortemente indiciado" por um homicídio qualificado e uma tentativa do mesmo crime através de arma branca, em agosto passado, num confronto entre grupos, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) revelou que o jovem foi detido fora de flagrante delito no âmbito de várias diligências realizadas após os crimes, ocorridos na madrugada de 1 de agosto de 2022.

De acordo com a PJ, depois de uma festa na zona do Restelo, em Lisboa, ocorreram confrontos físicos entre membros de grupos de jovens, com esfaqueamentos muito graves nas vítimas, uma das quais morreu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ambos os jovens esfaqueados tinham 19 anos.

Segundo a PJ, as diligências vieram dar "suporte probatório" acerca da prática dos crimes por parte de um jovem do grupo PKA, "um dos vários grupos de jovens afeto a um bairro residencial situado na periferia da cidade de Lisboa".

O grupo, referiu a polícia, tem sido notícia por "práticas criminosas contra a vida, contra a integridade física e ainda contra a propriedade com uso de violência física".