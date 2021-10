Primeiro navio de exploração polar híbrido fez escala em Lisboa

O primeiro navio de exploração polar híbrido, o "Le Commandant Charcot", efetuou este sábado uma escala em Lisboa, tendo o momento sido assinalado com uma cerimónia, divulgou o Porto de Lisboa.

"O Le Commandant Charcot, um navio classificado como 'Polar 2', é símbolo de um importante passo em frente, no compromisso da indústria com o turismo sustentável, na medida em que no mesmo palco encontramos o navio de cruzeiros e o laboratório de investigação científica", sublinha o Porto de Lisboa, em comunicado.

Este navio, "com zero emissões para a atmosfera", dispõe de dois laboratórios e equipamentos de investigação científica, permitindo que os profissionais possam dispor de "uma importante e única plataforma", para realização de trabalhos de investigação em locais de difícil acesso, como são os polos norte e sul.

"Além destas características, o navio produz água potável para consumo a bordo, através de processos de dessalinização, reutiliza fontes de energia para aquecimento do convés e outras áreas do navio quando se encontra em regiões com climas extremos, e tem uma forte vertente pedagógica, oferecendo diversas palestras aos passageiros, por cientistas, historiadores, naturalistas, sobre a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do planeta", refere a nota.

O Porto de Lisboa assinalou esta passagem por Lisboa com a entrega ao comandante do navio de uma placa comemorativa e fará a sua escolta.

O "Le Commandant Charcot" foi construído nos estaleiros VARD em Alesund, na Noruega, e em Tulcea, na Roménia e foi batizado em homenagem ao cientista polar francês Jean-Baptiste Charcot.