Primeiro-ministro reafirma prioridade do Governo no combate à violência doméstica

O primeiro-ministro, António Costa, reafirmou hoje a "prioridade do Governo" no combate à violência doméstica, sublinhando o "reforço de verbas" no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) para a criação de mais estruturas de apoio.

"Reafirmo a prioridade do Governo no combate a este flagelo da violência doméstica. No OE2023 haverá um reforço de verbas para a criação de mais estruturas de apoio, mais respostas especializadas e novas valências para o apoio a todas as vítimas", escreveu António Costa na rede social Twitter.

No Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres que hoje se assinalada, o chefe do Governo fez uma outra publicação em que reitera "o apelo ao fim do silêncio de quem sofre agressões e ao fim da indiferença dos que as detetem".

"E repito o apelo a toda a comunidade a que se indigne perante qualquer tipo de violência", acrescentou.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, se pronunciou sobre a violência doméstica numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República, em que considerou que os números deste tipo de crime em Portugal "são hoje gritantes, assim como a ainda contínua desigualdade".

Marcelo Rebelo de Sousa pede a todos que combatam a violência contra as mulheres nas suas múltiplas formas.

Segundo o chefe de Estado, esta data convoca "à ação de todos os portugueses e portuguesas para que, de forma efetiva e permanente, sejam erradicadas todas as formas de agressão contra as mulheres".

"O papel insubstituível e extraordinário das mulheres na sociedade portuguesa, conquistado por mérito próprio, obriga cada um de nós a agir, a denunciar e a impedir toda e qualquer forma de violência contra as mulheres no nosso país", afirma.