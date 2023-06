Presente e futuro da Segurança Social em debate na Universidade de Coimbra

A Universidade de Coimbra (UC) está a levar a cabo esta quarta e quinta-feira o congresso "Presente e Futuros(s) da Segurança Social", que reúne ilustres profissionais e investigadores da área para discutir soluções de melhor do sistema de proteção social.

Citado pelo portal do estabelecimento de ensino superior, o Vice-Reitor para as Relações Externas e Alumni da UC, João Nuno Calvão da Silva, espera que se retirem "conclusões que precipitem a ação pública" sobre um tema "absolutamente crucial para a vida nacional e para a vida europeia".

"Os jovens cada vez mais temem não ter qualquer proteção na velhice. E os mais velhos preocupam-se em perder aquela fonte de rendimentos de que estavam legitimamente expectantes em vir a ter até ao fim da sua vida", aponta o responsável, que entende que a questão deve ser abordada com urgência "face ao envelhecimento crescente, à fraca natalidade e à crise do estado fiscal que obriga a procurar outras soluções".

A sessão de abertura do congresso realizou-se no anfiteatro do Laboratório Chimico e contou com as intervenções da Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Dulce Neto, do docente da Faculdade de Direito da UC (FDUC), José Casalta Nabais, do Diretor da FDUC, Jónatas Machado, e de Calvão da Silva.

"O enquadramento legal e a jurisprudência da Segurança Social", "a sustentabilidade financeira e adequação do sistema de proteção social" e "Segurança Social e os riscos sociais: como responder aos novos desafios?" são alguns dos temas abordados durante os dois dias de debates.

Esta quinta-feira estarão na sessão de encerramento o coordenador dos cursos de Administração Público-Privada da Faculdade de Direito da UC, Pedro Costa Gonçalves, o Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, e o Reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão.