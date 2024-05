Prepare-se para o frio. Temperaturas vão cair até 7 graus

Estão previstas "máximas a rondar os 13 a 14/15 graus e mínimas entre 1 e 5 graus no interior, 0 graus nos locais mais abrigados e no restante território entre 6 a 12 graus ", segundo meteorologista do IPMA.