Prémio científico Mário Quartin Graça com apoio e patrocínio da Cunha Vaz & Associados

Com o protocolo assinado esta terça-feira, a Cunha Vaz & Associados assume o apoio e patrocínio do Prémio Científico Mário Quartin Graça, atribuído pela Casa da América Latina. O prémio, no valor de cinco mil euros, distingue teses de doutoramento na área das Ciências Sociais e Humanas.

As candidaturas para a edição 2023 decorrem até 31 de maio.

O Prémio Científico Mário Quartin Graça "distingue trabalhos de estudantes portugueses e latino-americanos que tenham, preferencialmente, concluído a dissertação" na área das Ciências Sociais e Humanas "numa universidade ibérica, latino-americana, ou norte-americana".

Uma iniciativa que pretende distinguir as teses de doutoramento "sobre temas de interesse mútuo para Portugal e América Latina, que constituam uma contribuição relevante de estudantes latino-americanos para assuntos referentes a Portugal, ou de estudantes portugueses para assuntos referentes à América Latina", refere o comunicado da Cunha Vaz & Associados.

Atribuído anualmente desde 2011, o Prémio Científico Mário Quartin Graça pretende "contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de rigor e de excelência, estimulando e reconhecendo a formação de especialistas em temas latino-americanos e portugueses", pode ler-ser na nota.

A "originalidade do tema, a relevância no âmbito do estreitamento de relações entre os países referidos e a qualidade da investigação" fazem parte dos critérios para escolher a tese vencedora.