Sociedade

Prémio António Champalimaud de Visão 2023 distingue hospital de Jerusalém

O St. John of Jerusalem Eye Hospital Group é o vencedor da edição deste ano do Prémio António Champalimaud, que destaca o trabalho no combate às doenças visuais num ambiente de conflito, como é o vivido na Faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental.