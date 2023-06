Prazo termina esta semana, FNAM mantém greve para 5 e 6 de julho

Em vésperas das últimas reuniões com o Ministério da Saúde no âmbito do protocolo negocial assinado ainda pela ex-ministra Marta Temido, a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) anuncia em comunicado que se "vê obrigada a manter a greve para os dias 5 e 6 de julho", por até agora a tutela não ter apresentado na mesa de negociações qualquer proposta concreta para que fosse analisada pelo sindicato.

Na mesma nota, a FNAM refere que o que existiu até agora "foi uma negociação fictícia", criticando o facto de a classe ficar a saber pela comunicação social, de acordo com uma notícia divulga ontem pelo jornal Correio da Manhã, que o Governo "se prepara para apresentar medidas que permitirão um aumento médio de cerca de 30% no salário bruto dos médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", devendo este aumento passar pelo "regime de dedicação plena, que irá agora avançar, pela progressão na carreira, através da agilização dos concursos, e pelo aumento dos serviços prestados aos doentes".

A FNAM manifesta-se surpreendida por ficar a conhecer "os contornos da proposta do Ministério da Saúde para a valorização do trabalho médico através da comunicação social, em vez desta ser apresentada na mesa negocial. A tutela teve 14 meses para o fazer e estamos a uma semana do fim do prazo do protocolo negocial", refere o comunicado, acrescentando que, a confirmar-se a proposta dada a conhecer pela comunicação social, em que "a parte considerável da valorização salarial acontece à custa de horas extraordinárias, suplementos, bónus ou subsídios - e não através do aumento do salário base -," esta não poderá ser aceite pela FNAM, já que a tutela está a tratar os médicos como se estes "estivessem em dívida para com o Ministério da Saúde para verem o seu trabalho respeitado e reconhecido".

Esta estrutura sindical argumenta mesmo que quem está em dívida, "na verdade, é o Ministério da Saúde", pois "há mais de dez anos que a classe regista perda de poder de compra e de acumulação de cansaço, exaustão e burnout".

Desta forma, a FNAM diz ser obrigada a manter a greve agendada para julho, em sinal de recusa pela perda de "direitos, a começar pela perda de descansos compensatórios, fundamentais para garantir a segurança e a saúde de doentes e médicos, ou o incumprimento da lei no que respeita ao número de horas de trabalho em serviço de urgência e ao limite anual de horas extraordinárias".

Para esta estrutura médica, "é inaceitável" que, e numa altura em que se discute semanas de quatro dias no mercado laboral, se caminhe em sentido contrário para a classe médica, "não lhes permitindo conciliar a vida profissional com a vida pessoal e familiar".

Para a FNAM, lê-se no comunicado, "além dos direitos laborais, importa o direito à saúde para a população. Não tem sentido associar salários a critérios de produtividade que limitam o acesso à prescrição de medicamentos ou a meios complementares de diagnóstico, comprometendo a segurança do ato médico".

O sindicato diz aguardar as duas últimas reuniões para ver o que a titela irá colocar em cima da mesa como proposta.

O Sindicato Independente dos Médicos também já veio anunciar que poderá decretar greve se até ao fim do prazo negocial não existir uma proposta concreta e sem perda de direitos para a classe.