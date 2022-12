Portugueses tencionam manter ou diminuir gastos neste Natal

A maioria dos portugueses não tenciona gastar mais dinheiro com esta quadra natalícia do que aquele que gastou no ano passado. Cerca de 46% estima gastar o mesmo que no Natal de 2021 e 37% tenciona diminuir. Apenas 13% admite gastos superiores, num ano em que a maioria pretende celebrar as festas em casa e reunir a família ao redor da mesa.

Seja onde for o bacalhau e o bolo-rei são iguarias que não deverão faltar na consoada. O retrato é traçado na sondagem da Aximage feita para o DN, JN e TSF com base em 800 entrevistas realizadas a pessoas de todas as faixas etárias e residentes em todas as regiões do país

De acordo com os dados da sondagem, mais de metade dos inquiridos (54%) admite que a atual crise económica vai influenciar a globalidade dos seus gastos com o Natal, enquanto 33% acredita que o contexto atual terá "pouco" impacto no orçamento da quadra. O cenário é transversal a todas as regiões.

© André Rolo / Global Imagens

Retomar das tradições

A grande maioria dos portugueses (82%) não tem intenção de gastar mais do que no ano passado. Cerca de 46% estima igualar os gastos tidos com o Natal de 2021 (58% enquadram-se na classe social alta e média alta) e 37% diminuir (54% pertencem à classe social baixa). Apenas 13% admite vir a gastar mais.

No que toca a presentes, apenas 23% já prepararam uma lista com os que vão oferecer, enquanto 36% ainda não fizeram esse planeamento.

Um quarto dos inquiridos não faz listagens e cerca de 16% não oferece prendas.

E, após dois anos de restrições ditadas pela pandemia de covid-19, irão os portugueses retomar a tradição de reunir a família à volta da mesa neste Natal?

A sondagem da Aximage não deixa dúvidas nesta matéria: 45% dos inquiridos tencionam retomar o convívio com amigos e família e 37% vai manter a tradição, uma vez que não deixou de reunir os seus entes queridos à volta da mesa durante o período mais crítico da pandemia. Só 7% mantêm alguma cautela e optam por não juntar a família.

© André Rolo / Global Imagens

Convívio familiar

Quase a totalidade dos portugueses que responderam ao inquérito (94%) vão passar as festas em casa ou na casa de familiares. Só 2% têm viagens marcadas para o estrangeiro e outros 2% vão viajar para destinos dentro do país. Trata-se, sobretudo, de adultos entre os 18 e os 49 anos.

Ao redor da mesa de Natal, em média, juntar-se-ão entre quatro a 12 pessoas. Apenas 15% dos inquiridos contam com mais gente para celebrar as festas. Na casa de 12%, a quadra será festejada com menos de quatro pessoas.

© André Rolo / Global Imagens

À mesa não faltará o bacalhau. É a iguaria eleita por 81% dos inquiridos, com residência nas várias regiões do país, como um dos pratos principais que não pode faltar na consoada.

A escolha é transversal a todas as faixas etárias. Segue-se o polvo (26%), o peru (22%), a carne de porco (10%), o leitão (9%), o borrego (7%), o galo (3%) e o cabrito (3%). Cerca de 1% vai eleger um prato vegetariano ou vegan para a ceia.

Entre a doçaria tradicional, o bolo-rei tem lugar de destaque. Mais de metade dos portugueses auscultados dizem que este doce é um dos que não pode faltar na mesa de Natal.

Nas casas portuguesas, a noite de consoada contará ainda com rabanadas, filhoses, arroz-doce, sonhos, aletria, azevias, coscorões, bolo de mel da Madeira, broas de milho ou broas castelares, toucinho do céu, leite creme, pudim, pão-de-ló, bolos típicos regionais, mousses e cheesecake.

Maioria em casa na passagem de ano

Em casa de familiares e amigos ou, em alternativa, juntar no seu próprio lar os entes queridos. É assim que a maioria dos portugueses (67%) auscultados para a sondagem da Aximage tenciona celebrar a passagem de ano. Só 4% vão festejar a entrada em 2023 numa festa de rua ou ao ar livre, enquanto 3% vão a discoteca, bar, danceteria ou salão de festas. Outros 3% têm nos seus planos viajar para fora de Portugal e 13% vão ficar sozinhos em casa.

Olhando para os dados dos inquiridos que pretendem festejar a passagem de ano em casa de amigos ou familiares ou na sua própria casa, é possível perceber que este plano é transversal a todas as faixas etárias adultas. No entanto, são os maiores de 65 anos que apresentam uma maior taxa (20%) na opção "vou ficar em casa sozinho".

Já os planos para participar em festas ao ar livre ou na rua são mais predominantes entre os 18 e os 49 anos. Também entre os 18 e os 34 anos verifica-se uma maior vontade para dar as boas-vindas a 2023 numa discoteca, bar, danceteria ou salão de festas. As viagens para fora de Portugal estão nos planos de 3% dos inquiridos, com idades entre os 18 e os 64 anos.

marisa.silva@ext.jn.pt

FICHA TÉCNICA DA SONDAGEM

A sondagem foi realizada pela Aximage para o DN, TSF e JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre as tradições natalícias.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 25 e 30 de novembro de 2022 e foram recolhidas 800 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal.

Foi feita uma amostragem por quotas, obtida através de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, grupo etário e escolaridade. Para uma amostra probabilística com 800 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,017 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 3,46%).

Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.